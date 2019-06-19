【Pokemon】日本網售「慳位版」卡比獸單人梳化　仲有精靈球墊腳

除了比卡超，卡比獸亦是受歡迎的寵物小精靈之一！日本梳發網店「Waraku（和樂）」最近發售卡比獸單人梳化及精靈球咕𠱸，引起不少《寵物小精靈》系列忠粉熱烈討論。兩者造型都非常吸晴又可愛，有粉絲更指，終於可以坐上卡比獸的肚腩，一完自己心中小願望。

日本梳發網店「Waraku（和樂）」最近發售卡比獸單人梳發及精靈球咕𠱸，引起不少《寵物小精靈》忠粉熱討。（Yahoo網購圖片）

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日本梳發網店「Waraku（和樂）」近日新出卡比獸單人梳化及精靈球咕𠱸，根據官方資料，用家除可坐在卡比獸軟棉棉的「肚腩」上，精靈球咕𠱸亦可用作墊腳，無論單用或同時使用，都令舒適感大增。

此外，梳化及咕𠱸因為無太大重量，可輕鬆搬運，而兩者的內棉亦可輕易拆出清洗，所以非常方便用家。據網站顯示，卡比獸單人梳發及精靈球咕𠱸的售價分別為24800日圓（約1790港元）及9800日圓（約707港元）。

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早前曾推出原隻卡比獸公仔，但有網民指太大隻，要佔用很多空間。（Twitter圖片）

其實日本早前亦有推出1:1的卡比獸咕𠱸，尺寸大得足以讓整個人趴下去。不過有網民指家中空間有限，變得難以收納。他們亦大讚今次的造型梳化夠可愛又實用，「今次我會考慮購買」、「很吸引呢」。但部分網民指梳化價錢偏貴，「真的值得嗎」、「這麼貴，就算多可愛也沒用」。

（Twitter）