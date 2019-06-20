【安全性行為？】泰國曼谷驚見「愛之河」　逾百個安全套漂浮河上

用安全套是負責任的表現，不過用後亦應負責任地處理。泰國一名網民貼出一張在曼谷一條河拍攝的相片，當中可見河上漂滿雜物，細仔一看全是用過的安全套，讓網民大吃一驚，十分生氣。

圖中可見，逾百個五顏六色的安全套和包裝漂浮在河上。（นาย อร่อย อูมามิ fb圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

這條河位於泰國曼谷艾縣（Bangkok Yai），居住在附近的網民日前經過河邊看到這驚人的景象。圖中可見，逾百個五顏六色的安全套和包裝漂浮在河上，而且大部分都是用過的，安全套浮在水面上，情況十分嘔心。

照片引來網民關注，有人諷刺「還真是安全的性行為」、「愛之河」，不少人亦認為污染河道的行為不當，「魚都死了」。

安全套上的包裝有連鎖酒店的標誌。（นาย อร่อย อูมามิ fb圖片）

事件曝光後，政府很快就派人將安全套打撈起來，有關的安全套上有連鎖酒店的品牌。當局找到有關的酒店，他們表示聘請了一家私營廢物管理公司處理垃圾，不知道安全套為何會出現在河上，最終該酒店被罰款1萬泰銖（約2400港元）。

（ChianGrait Times）