【逃犯條例】政府班子遭惡搞變《FIFA 19》球員卡　林鄭傳球力99

特首林鄭月娥提出《逃犯條例》修訂引發香港回歸以來最大型遊行及爆發警民衝突，最終令港府決定暫緩修例，林鄭月娥亦公開向巿民道歉。不過，反修例陣營批評林鄭未回應集會人士的5個訴求，包括明確撤回修例、追究警隊濫用武力、收回6.12「暴動」定性、釋放被捕示威者及撤銷控罪等，揚要會把行動升級。 不少網民亦對林鄭的道歉「不收貨」，斥港府就6.12警民衝突的「暴動」定性互相「交波」，笑言林鄭、相關高官及警務處處長盧偉聰似在做足球員，有連登網民更將林鄭班子惡搞成足球遊戲《FIFA 19》的球員卡，獲其他網民激讚。

連登仔將林鄭惡搞成《FIFA 19》的球員卡，她的傳球值（PAS）高達99，但速度（PAC）、盤扭（DRI）、射門（SHO）、防守（DEF）、傳球（PAS）和體能（PHY）都只有1。（「一夜銷魂」／連登討論區圖片）

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連登網民「一夜銷魂」上載了一張惡搞球員卡，頭像正是特首林鄭月娥，英文名是Carrie Lam，評分是她在特首選舉中所得票數777，位置是龍門，而最令人關注的是球員能力，只見她的傳球值（PAS）高達99，但速度（PAC）、盤扭（DRI）、射門（SHO）、防守（DEF）、傳球（PAS）和體能（PHY）都只有1。

帖文吸引大量網民關注，笑稱林鄭能當龍門是因為「龍門任佢搬」，又形容她的防守能力亦佳，是「政界沙比」。而整個修例爭議中多次質疑林鄭決定的行會成員兼立法會議員葉劉淑儀，其球員卡射門值高達99，可見攻擊力十足。極快支持特區政府暫緩修例的立法會議員田北辰，就被網民笑指「轉風向轉得最快嘅田氏就梗係速度、扭波99」。

備受網民愛戴的「鄺神」鄺俊宇得到了「Man of the Match」卡片。（「一夜銷魂」／連登討論區圖片）

多次在警民衝突中出面保護學生及示威者，被網民稱為「鄺神」的民主黨立法會議員鄺俊宇，就被封為「Man of the Match」的橙色卡面，速度、防守和體能都高達99，顯示他在事件中滿場飛的能力。網民「CHOK人」更將盧偉聰的樣子「KEY」到《FIFA 20》的封面。樓主「一夜銷魂」在帖文中指，他是用FIFA圖卡產生器「https://www.fifarosters.com/create-card」來改卡，但有人留言提問：「落場踢嗰時使唔使印number？」似暗諷警方的「速龍小組」成員在制服上沒有展示警員編號。

（連登討論區）