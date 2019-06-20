情侶麥當勞食麥樂雞　男方幫女友搣皮　網民不滿暴動

許多人認為炸雞塊靈魂在於表面脆皮，所以吃連鎖快餐店的麥樂雞，一定要原件沾醬才好吃。日前Instagram流傳一段影片，顯示一對華人情侶在澳洲一間麥當勞吃麥樂雞時，竟將雞塊搣皮，男方細心剝完後遞給女友。本應羨煞旁人的一幕在網上引來哄動，不少人批評他們破壞麥樂雞，高呼應「鎖起他們」。

貼心男友搣走麥樂雞的皮後遞給女友，卻引來連多網民不滿。（「Brown Cardigan」IG影片截圖）

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環球美食有傳統就有禁忌，就像食Pizza不放菠蘿、卡邦尼意粉走忌廉等，都令很多人難以接受，不少人相信炸雞精髓在於炸皮，炸雞不吃皮，炸來幹什麼？IG專頁「Brown Cardigan」瘋傳一段影片，拍到一對華人情侶在麥當勞吃麥樂雞，兩人全程低頭不語，似乎很忙碌。

鏡頭一拉近，原來男方在認真「搣皮」，一塊一塊的撕去麥樂雞炸皮，直至麥樂雞「剝光豬」變成白色雞肉，再貼心遞給女友。女友接過雞塊後沾醬放入口，狀甚滿足，又自己搣好一塊遞給男友，男友窩心的讓女友先吃，自己繼續低頭密密搣。

本來是小情侶的甜蜜舉動，但搣皮行為卻在網上引起「暴動」，不少網民指責他們正在破壞麥樂雞的精髓，又誇張稱警察要執法「這是違法行為」、「他們是反社會人士吧」、「鎖起他們」。有留言認為炸皮是最好吃的部分，「找人告訴這些可憐的笨蛋不要這樣吃」。然而亦有人欣賞他們，指搣得這樣完美實屬不易，又有女網民指有男生這樣做是件貼心的事。

其實今年4月尾，曾有美國網民在Twitter上載一張搣皮麥樂雞照，也引來很多爭議，多人「派嬲」甚至形容這是「恐怖主義」行為，但亦有同好上載麥樂雞搣皮照以示支持。

（Instagram）