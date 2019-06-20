【咁都得】荔景公路2女坐路壆野餐　網民驚嘆：做咩喺度食塵？

「野餐」一詞近期成為港人熱議話題，除金鐘外，最近有網民於荔景邨對出的公路巴士站，發現有2名女生竟然於路壆上席地野餐，一邊進食一邊聊天，似乎相當寫意。不少網民對此嘖嘖稱奇，表示不解2位女生為何要選擇此位置野餐，「食塵㗎喎」、「識貨喎，唔使同人爭位」。

近日有網民發現，有兩名女生於18日下午時分在葵涌道荔景邨巴士站對出，竟鋪着白色膠墊坐在路壆野餐。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

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該網民於fb群組「的士司機資訊網 Taxi」上載相片，稱18日下午時分於葵涌道荔景邨巴士站對出，有2名女生竟鋪着白色膠墊坐在路壆上野餐。相中可見，該2名女生無視車輛疾馳而過，邊聊天邊進食，旁邊更放着飲品，似乎相當享受於公路旁野餐的獨特體驗。

相中可見，該2名女生無視車輛疾馳而過，邊聊天邊進食，旁邊更放着飲品，似乎相當享受於公路旁野餐的獨特體驗。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

網民都表示嘖嘖稱奇↓↓

照片引來不少網民熱議，有人對二人行為感到驚訝，又稱：「呢個人相當有型」、「搵日入大欖……隧道BBQ啦」、「坐呢到食？同『奶』地下無分別。」、「路邊監測站工作人員嚟，你哋真係見識少啦」、「啱啱經過以為巴士撞親佢哋。」

不過亦有網民稱感到悲哀：「香港地真係無處容身？」、「唔危險嘅地方都唔去，真係呢」。

（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」）