讓2歲女食醉雞後又嘔又面紅　單親母IG上載照片：BB醉咗笑死我

社會上有一些不負責任的父母，受害的是小孩子。有網民在facebook控訴一個母親和其現任男友的育兒方法，表示「今日大佬偷偷哋畀咗3嚿醉雞佢食」，令她又嘔又面紅無法直線行走，二人不但沒有加以照顧，更拍照放上Instagram。樓主怒斥該名媽媽「唔生好過生，生完個女出嚟又唔照顧佢」。

樓主貼出一張該名媽媽的現任男友抱着女孩的照片，相中寫道「今日大佬偷偷地俾咗3嚿醉雞佢食」。（示意圖／史雲生網頁圖片）

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該名女網民在fb專頁「生仔要考牌系列」中發文，表示發現一名單親媽媽照顧女兒的方式十分有問題，讓只有2歲的女兒凌晨4、5點都不睡，有時更置女兒於不顧，找朋友幫忙照顧幾天，「自己經常去打麻雀去飲酒，跟住自己又喺IG打話好掛住個女，但又成日喺fb問有無人想拎佢個女去玩幾日」。

更離譜的是，樓主貼出一張該名媽媽的現任男友抱着女孩的照片，相中寫道「今日大佬偷偷哋畀咗3嚿醉雞佢食」，女孩睡了一會之後，醒來醉了，「又嘔又面紅又行唔到直線，成塊面紅曬」，但男友不但不擔心，更表示「笑死我」，又加上兩個「笑喊」的表情。

該名女網民在fb專頁中發文，表示發現一名單親媽媽照顧女兒十分有問題。（「生仔要考牌系列」fb圖片）

樓主大罵小孩媽媽和其現任男友行為過份，「佢唔生好過生，生完個女出嚟又唔照顧佢，周圍搵人湊，個女晚晚凌晨都唔瞓，仲要有時喺IG錄片用粗口鬧個女」。

家庭醫生關嘉美接受《香港01》訪問表示，小孩肝臟發育未成熟，少許的酒精都會有很大的反應，可能出現急性酒精中毒的情況。醉雞中的花雕酒酒精成份比一般啤酒高很多，不適合太小的小孩食用，要至7、8歲才適合食用。

帖子引來大批網民關注，直指「酒精對bb傷害好大㗎」、「BB肝未發育健全，未必分解到酒精」。不少網民呼籲樓主找社署，讓社工評估小孩的狀況，「呢件事其實好嚴重，你最好就cap低啲 IG story同post，然後報社會福利署同報警，因為好明顯係虐兒」、「救下個小朋友，麻煩報警」。