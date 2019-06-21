【逃犯條例】港男示威無暇拍拖　女友嗌分手：香港重要定我重要？

「老婆同阿媽一齊跌落水，你會救邊個先？」警民激烈衝突後，政府暫緩但不撤回修訂《逃犯條例》，致周日200萬人上街，風波遲遲未平息，有參與者的感情亦受影響。有網民在連登討論區發文，指他近日頻繁參與示威活動，無暇理會女友，加上現場訊號弱難以聯絡，女友不滿被冷落以「香港重要啲定係我重要啲」威迫分手，令樓主不知如何是好。

6.21反逃犯條例升級示威，示威人士要求政府撤回條例。（張浩維攝）

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樓主周四（21日）於連登討論區發文，表示自己過去一星期頻繁去遊行示威，未有時間理睬女友，自從上次身處現場因訊號弱而無回覆後，女友便「嗌分手」，又問「香港重要啲定係佢重要啲」。

「我答佢梗係香港重要啲」，樓主指自己毫不猶豫選擇了香港，因為「條例過咗我哋就冇未來」，現在不知道分不分手，遂向網民求教。

【逼爆港島】6月16日，民陣連續第二個周末發起反修訂遊行，要求撤回修例、收回暴動說法及撤銷檢控，另要求林鄭下台。黑衣人海逼爆港島。大會宣布有200萬加1人參與，悼念墮樓男子，警方則稱按「原定路線」遊行的人士在有高峰期有33.8萬人。(盧翊銘攝/資料圖片)

帖文引起網民熱烈討論，不少人都認為樓主應考慮分手，「出去抗爭大把同理念嘅好女仔」、「無國何以有家」；有人更直言：「咁大個都唔識諗，國難當前兒女私情梗係行埋一邊」。

惟有人認為女朋友比較重要，因為「所愛嘅地方住咗所愛嘅人」；有高手就教路指，「如果你仲愛佢，可以唔使答成咁嘅，你咁答係人都唔開心啦，你話佢最重要，所以先要保住香港，唔係就冇未來。啲女先受」，希望樓主可以留住女友。

（連登討論區）