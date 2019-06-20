【逃犯條例】連登巴打再拆解　一條數學公式揭警方人數玄機

民陣616再發起反《逃犯條例》遊行，警方指最高峰參與人數有33.8萬，與民陣所說的「200萬+1」相差甚遠。繼連登巴打以「移位再拆數」計出警方人數原理後，再有巴打以一條讀書時期學到的數學公式，驚覺警方與民陣各自公布的人數中有不為人知的關係，網民均嘖嘖稱奇，大讚「數學大師果然冇得輸」。

民陣於上周日（16日）再發起反《逃犯條例》遊行，警方表示最高峰參與人數有33.8萬。（資料圖片／盧翊銘攝）

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不少網民質疑警方在上周日(16日)遊行人數計算上有偏差，諷刺他們自有一套「毅進制」計法。連登討論區有巴打發拆解文，表示把民陣公布的遊行人數「2,000,001」加減、拆數字、再移位，會得出警方公布人數「338,000」。

惟連登數學家絕不止一人，另一精通數學的巴打「愛情波函數」列舉警方由2003年至今的「七一遊行」中，民陣及警方公布的人數偏差，發現當中看似無關的兩組數字，其實牽連着一個不少人讀書時學過的數學公式。

有精通數學的巴打近日再嘗試用「log linear scale」方程式，終於成功拆解警方如何計算人數。（連登討論區圖片）

他嘗試用「log linear scale」方程式拆解「200萬+1」及「33.8萬」，驚覺「將兩者都take log再做fitting，就會見到線性關係，變得有跡可循」。

巴打指：「因為係log scale，所以差少少已經係講緊10嘅幾次方，所以m（斜率）同c（y-截距）差少少已經差好多。」他最後成功得出給論：「x-axis係log咗嘅民陣報告人數，y-axis係log咗嘅警方報告人數，以後只要有民陣嘅人數，代返落條紅線到就會搵到大概嘅警方報告人數。」

大批巴絲打都表示嘖嘖稱奇

有關計法更被放在維基百科網站的網上計算機供人實測。記者嘗試輸入69民陣公布的遊行人數「1030000」，計算機經上述提及的方程式計算後，即自行得出「211906」的數字，與當日警方宣布的24萬人有出入，但亦相差無幾。

大批巴絲打大讚巴打是數學天才，「終於知以前學數係咁有用」、「雖然有啲難明，不過巴打好波」、「原來有公式，長知識了」。

（連登討論區）