熱門歌《Panda》歌詞藏密碼　歌詞網站Genius揭Google涉非法復製

Genius音樂平台與Google的「歌詞之爭」越演越烈，到底有沒有偷複製，仍是個未知數。不過，最近Genius竟公開「關鍵性證據」，這讓全球網民又驚又喜！

網路上的資源成千上萬筆，但使用前務必先了解使用守則，以免危害他人的智慧財產權。網路知名歌詞平台「Genius」曾多次向Google提出抗議，表示搜尋網頁上的歌詞「直接複製」了該平台的內容，近日更是「放大絕」，在歌詞中加入「摩斯密碼」，想不到真的成功逮到！

綜合外媒報導，Genius表示Google近幾年都涉嫌盜取平台上的歌詞，導致流量收益受到損害，CEO Ben Gross更指稱：「過去兩年內，我們屢次向Google展示『無可反駁』的證據，顯示他們有複製歌詞的事實。」然而，Google卻全盤否認了這些指控，這讓Genius團隊感到相當困擾。

事實上，這事件起因於美國饒舌歌手Desiigner的熱門單曲《Panda》，由於其唱腔與唱法相當特殊，歌詞全黏在一起，導致歌曲釋出初期「未有任何音樂平台能確定歌詞」；爾後，Genius成功取得了Desiigner提供的歌詞，雙方也有出面證實，但過沒多久，Genius團隊成員便發現Google網頁上的歌詞竟與自家的版本「一模一樣」，這顯然有「侵權」的嫌疑。

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Genius為了獲得「決定性」的證據，在歌詞中加入「摩斯密碼」，以兩種「撇號系統」組出了專屬的密碼，只要將兩者替換為摩斯密碼中的點與短劃線，便可得出「Red Handed（逮到你了）」的文字。Genius隨後以Alessia Cara的單曲《Not Today》為例，證明Google的確有「不當複製」的行為。

歌詞網暗藏密碼​？即睇Genius「關鍵證據」▼

事件爆發後，Google發聲明表示自家網站內的歌詞是來自於第三方合作夥伴LyricFind平台，雙方於2016年簽訂協議；而LyricFind的CEO Darryl Ballantyne則對外表示，歌詞內容皆是團隊創建的，並未從Genius平台複製過。

然而，紐約大學教授Christopher Jon Sprigman在接受《CNN》專訪時對這起官司發表了有趣的見解。他不確定這訴訟是否會成立，因為歌詞在法律規定上歸屬於「音樂廠牌及歌手」，因此Genius以「歌詞被不當複製的名義」提出訴訟，也是一項「不合理」的行為。

無論官司結果如何，這場世紀爭議已引發國際間的關注，而Genius在歌詞間安插摩斯密碼的小巧思，更是成為不少人茶餘飯後的話題！

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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載。】

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