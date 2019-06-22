打工仔想轉工　上司發現後威脅「寫衰你」　網民：照走咪理佢

入職離職很平常，惟遇着壞上司，打工仔想轉工都會被當成一種罪。有網民在網上撰文，指同事想轉工，沒料被上司知道，被叫入房威脅「Background check一定會寫衰你」，令同樣想轉工的樓主深感煩惱。網民直指這種上司跟唔過，叫他照轉工，「唔通一世唔走咩！」

打工仔想換環境無可厚非，惟有人網上投訴，指因想轉工而被上司刁難。（Getty Images）

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有打工仔在fb群組「奴工處」匿名撰文，指同事擬轉工，惟因填寫Background check令上司知道其動向，結果被叫入房，上司指會在其Background check中「寫衰」。樓主認為大有問題，質疑被迫「你只能夠留喺到繼續做，一係辭職」。

樓主坦言自己也有轉工的想法，惟怕遇到同一對待，向網民求教「遇着呢種老細可以點？」，網民都認為其上司做法離譜，有人認為為自保樓主應把有關說法錄音，以向下一份工的負責人解釋被寫衰的原因，有人認為如已在同一公司工作多年，上司刻意抹黑也沒用，「新公司會質疑如果你咁衰，點解又留你做咁耐！」

不少人認為樓主不應怕這位劣質上司而放棄轉工機會，「遇着呢種老細，正常人都走啦」、「唔通一世唔走咩」，有人指一般的Background check會待新公司確認聘請才做，而亦只會作參考作用，安慰樓主不用太擔心。