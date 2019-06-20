不滿獲派葵盛西邨公屋　港女拒入住：樓齡老過我　網民批嫌三嫌四

香港地寸金尺土，一屋難求，想「上車」難過登天，不少人認為獲派公屋已是人生勝利者，不過近日一名女子獲派公屋後，嫌棄樓齡太舊及屬低層單位，實地睇樓後決定放棄，等候下一次派樓機會，她在網上分享後遭大批網民批評，「有樓畀你重要嫌三嫌四」，揶揄她「派間高層複式望海就最好」。

近日有女網民不滿抽到葵盛西邨公屋，嫌棄樓齡太舊兼低層。（資料圖片）

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該女網民日前在facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，不滿獲派舊式公屋，「首派食骨頭真係慘，樓齡老過我仲要係2樓」，她指前往視察環境後，決定當場放棄單位，等候下一次派樓機會。

從房委會寄給她的信件中，可見她獲派位於葵涌的葵盛西邨5座低層2樓單位，每月月租為2,057港元。（fb群組「香港公營房屋討論區」截圖）

從房委會寄給她的信件中，可見她獲派位於葵涌的葵盛西邨一個低層2樓單位，每月月租為2,057港元，惟她透露心儀的是位於東涌新建成公屋滿東邨。

這名女子的棄權行為未獲其他網民支持反惹來批評，「有樓畀你重要嫌三嫌四」、「咁有錢就唔好住公屋，有骨氣啲租私樓啦」、「上到公屋仲咁多要求，我呢啲想上都上唔到」。

港女的言論引起不少網民熱議：

有人認為葵盛西邨的地理位置不差，「好近巴士總站」、「呢到好住呀，行一陣就葵芳，靜中帶旺」，認為女子有樓住也不滿足，甚至有人揶揄「派間高層複式望海就最好」。

（fb群組「香港公營房屋討論區」）