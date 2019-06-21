近日打開報章及網上輿論，經常看到有人提起「割席」一詞，指當有人發現盟友理念及觀點不同，就立即劃清界線，甚至斷交，從此老死不相往來。其實絕交同張蓆又有何關係？

割席斷交之典故出自《世說新語》，短文敘述了管寧因華歆貪圖錢財、讀書心思不專而與之絕交。（網上圖片）

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割席斷交的典故，其實出自《世說新語》。三國時期，管寧和華歆是同窗好友，但性格卻不同。一次，他們在一起於農地鋤田，管寧翻出一塊金子，但他無動于衷，只視它是一塊瓦石，惟華歆卻對金子非常有興趣，拾起觀看一會才拋走。又有一次，管寧和華歆一同讀書，當時有一個大官坐馬車經過書房門前。管寧仍然專心讀書，但華歆立即放下書本去湊熱鬧。管寧看到華歆的行為，就拔刀把兩人一同坐着的草席割成兩半，向對方說：「你不再是我的朋友！」從此斷絕交情。

《世說新語》原文：

管寧、華歆共園中鋤菜，見地有片金，管揮鋤與瓦石不異，華捉而擲去之。又嘗同席讀書，有乘軒冕過門者，寧讀如故，歆廢書出看。寧割席分坐曰：「子非吾友也。」

短文敘述了管寧認為華歆貪圖錢財、讀書心思不專而與之絕交，表現出管寧對榮華富貴看得很淡泊，一心鑽研學問，而華歆卻羨慕權勢，不願讀書。後世就將「割席絕交」這個成語，來比喻朋友間因志趣不同，令人不屑與之為友，以致感情破裂，互不往來。