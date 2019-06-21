不趕示威者、不清走鮮花　網民讚太古廣場：真正屬於香港人嘅商場

政府修訂《逃犯條例》引起大批市民上街遊行及示威，在上周三（12日）的金鐘反修例示威中，更演變嚴重警民衝突，數以百計市民圍困中信大廈，示威者險窒息及釀人踩人事件。相反太古廣場則門常開，讓大批示威者席地而坐，其後反修例黃衣男在太古廣場墮下身亡，商場亦未有阻止示威者掛橫額，更沒有打擾悼念活動及清走鮮花，讓網民不禁讚嘆「呢啲先係真正屬於香港嘅商場！」

在一連串反修例遊行及示威活動中，太古廣場被形容為良心商場。（資料圖片）

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在一連串反修例遊行及示威活動中，太古廣場被形容為良心商場，有網民今日在連登討論區以「我想喺度多謝太古廣場」為題發文，在6.12反修例示威當日，警方施放約150枚催淚彈、20發布袋子彈及數發橡膠子彈驅散人群，網民稱當日太古廣場讓示威者走入商場暫避休息，更疑似有阻止警方進內。

其後上周六（16日）反修例黃衣男在太古廣場墮下身亡，商場亦未有阻止示威者掛橫額，即使有大批市民到場送花悼念埋滿一地，商場從來沒有人打擾或清走鮮花；至今日網民發起不合作運動，「打游擊」包圍警察總部、灣仔稅務大樓等，不少參與者到太古廣場席地而坐休息，保安也沒有驅趕。

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不少網民大讚太古廣場是良心商場，更憶述職員如何幫助他們：

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不少網民大讚太古廣場是真正屬於香港人的商場：

不少網民見狀紛紛表示感動，直指太古廣場有人情味，「真正屬於香港嘅商場」、「比醫院仲有良心」，大讚保安態度友善，連洗手間職員也為市民打氣，「有咩需要都盡幫」。

有人憶述在6.12當日，太古廣場管理層親自到場，指示示威者可將物資集中放在一處，並交代保安負責帶路，其後不少示威者湧入商場，不慎倒瀉清水等，清潔姐姐亦毫無怨言，「不停幫大家拖返」，即使整個商場放滿物資，「佢哋亦都冇咩話我哋」，其間網民不停向保安道謝及致歉，對方卻反而為他打氣，「明㗎，我個小朋友都係同你哋差唔多年紀」，令他大為感動。另有網民表示當日保安已講明不會讓警方進入，亦有保安更幫他洗眼。

而6.16遊行時，商場職員亦有禮貌地指示他們悼念墮樓男子的地方，認為商場一直守護市民，「外面祭咗成個禮拜都冇怨言，幫到出曬面」，笑言以後一定會多多光顧，「今次真心可以拎個大紫荊」。



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