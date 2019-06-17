【逃犯條例】遊行後太古廣場休息　白髮公公為婆婆按腳　網民感動

昨日民陣舉行大遊行要求撤回《逃犯條例》修訂和撤回暴動定性等，民陣稱共有約200萬人參加。參加的人士當中有年輕人、一家大小，亦有上了年紀的老一輩。有網民就在金鐘太古廣場拍到一個伯伯蹲下為遊行到腿酸坐下的婆婆按摩腿部，溫馨的一幕讓不少網民動容，樓主也指「被呢一對公公婆婆感動到，謝謝你們！」

婆婆坐在花槽旁的長椅上，伯伯則蹲在地上，用手抬起婆婆的小腿，為她鬆鬆肌肉。（「香港突發事故報料區」fb圖片）

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影片被上載至facebook「香港突發事故報料區」，片中可見一對公公婆婆和其他示威者在金鐘太古廣場休息，此時婆婆坐在花槽旁的長椅上，伯伯則蹲在地上，用手抬起婆婆的小腿，為她鬆鬆肌肉，抬完左腳又再抬右腳。

為婆婆抬完左腳，伯伯又再抬右腳按摩。（「香港突發事故報料區」fb圖片）

上載影片的樓主直言被他們感動，表示「謝謝你們！」，帖子至今已有近萬個讚好，不少網民紛紛留言指「希望你地長命百歲，香港變好」、「其實好多老人家都好有心，我所識嘅好多都有去行」、「琴日我見老、中、青都有，多咗成倍人出嚟！」、「好感動，辛苦晒老人家！」、「人生中能找到這樣的一個人能一起走到老就夠了」。