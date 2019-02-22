無聲相睇？日公司推出「約會機械人」代說話　助怕羞男女覓有情人

想在茫茫人海中覓得真愛，不少男女會選擇去「相睇」，惟面對面與陌生人傾談實在太尷尬。有日本聯誼公司近日推出「約會機械人」活動，只需要事前輸入自己的興趣、工作等等，雙方就可坐着不用開口，一起聽機械人說話便可進行聯誼，十分不可思議。

日本聯誼公司推出「約會機械人」，只需活動前輸入自己的興趣、工作等等，「約會機械人」便會自動作自我介紹。（聯誼活動官網圖片）

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「用機械人代為對話的聯誼派對in竹芝」（ロボットが会話を代行する婚活パーティ in竹芝）活動於今個月9日在東京舉行，活動中雙方會各自使用一台聲普（Sharp）出產的機器人「RoBoHoN」。是次活動邀請了14組男女參加，他們可以自選兩種模式，一是「完全不說話」，聽完機器人對話後，就直接發表配對結果；二則是聽完機器人對話後，彼此再進行對話。選前者的有16人，後者則有12人參加。結果前後只有2組，共4組人配對成功。

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推出服務的公司「CiP協議会」表示，希望利用「約會機械人」提供機會給想尋找另一半的人，而使用「約會機械人」與普通的聯誼活動最大的不同是，機械人會根據當事人填寫的資料，自動作自我介紹。公司又解釋，日本人非常內向，加上聯誼活動不利於不懂善表達自己的人，因此使用「約會機械人」更有利雙方交流，可以安心地把表達自我的工作交給機器人。

（robotstart）