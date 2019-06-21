【生活百科】風扇掛冰凍支裝水即變「冷氣」　背後暗藏漏電危機？

在外購買瓶裝飲料時，為了方便顧客手提，有些店家會附上一個雙孔的提把，在響應環保的風潮下，這種塑膠產品除了多次利用以減少垃圾外，就是想辦法開發它的新用法。適逢夏季陽光正熾，貪涼又想節電減碳的網友腦筋一動，忽然發現這種「雙瓶套」相當實用欸～

網友發現這種「雙瓶套」相當實用。（Facebook@Costco好市多 商品經驗老實說）

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聰明又有創意！

原來網友將膠樽裝水後放入冷凍庫結凍，再用雙瓶套掛在電風扇後，瞬間把風扇吹出的涼風「升級」成冷氣！

「怎麼這麼專業～」、「生活智慧王是你」、「好聰明喔！！！！」、「哇哈，很可以餒！謝謝妳的腦筋急轉彎」、「我也會重覆使用，但沒想到用妳這樣的方法，好厲害！」

看起來蠻好用的，可是問題好像多多？

看到「結凍水」三個字，網友們立刻有聯想畫面，接着就發現這方式問題似乎不少？

「這樣會滴水啦」、「有創意。但……這樣會滴的滿地水」、「摩打殼內面會結露……然後……」、「小心漏電危險」、「小心水流到摩打裏漏電，觸電，電線走火……，也或許是我想太多……」、「感覺不錯，可是水滴進去會不會漏電啊」、「拿水桶在下面裝水，就可以解決問題」、「用毛巾包起來應該比較不滴水」。

看起來蠻好用的，可是問題好像多多？（mobile01@willem）

試過這方法的網友也跳出來唱衰？

「有效，但撐不久就是了」、「試過，沒太大的幫助」、「這樣對於降溫效果不大，而且還有漏電、地上濕噠噠的困擾。」、「滴水地板，還要拖地，重點也不涼。勸退啊！受害者，用過一次就丟了」、「這完全沒用，只有風扇前十公分會涼」、「我是土法煉鋼，電扇前面放小臉盆，再放結冰水罐，這樣不會濕答答」。

用完還要開除濕機，電費沒有比較省

看到瓶罐佈滿冷凝水，感覺整個房間濕度都升高了，省了冷氣錢卻多了除濕機的電費，根本換湯不換藥，不如裝變頻冷氣直接吹涼涼。

「我都直接開冷氣，電費一個月也才1000」、「我家冷氣全部都是1級變頻，電費很省，2個月最多才1千多」、「用變頻冷氣就好了！我24小時沒關電費也才1千多！」、「吹完以後在開除濕機的概念嗎？好像在自找麻煩」、「變頻冷氣開24小時很省錢，但我們也要考量環保議題。」

用完還要開除濕機，電費沒有比較省（Youtube@爽貓吹電風扇）

看到大家不停唱衰，原PO表示瓶子的確會滴水，但不多，拿毛巾墊着就可以解決，而且水瓶掛在摩打上，摩打使用的是絕緣的漆包線，一點點水氣不會造成損壞，滴落的水被毛巾吸走，也不會損壞電路板。有專業網友也建議，在關電風扇前一分鐘，需將結冰水先行移開，才不會造成內部潮溼。記得本編小時候阿公也這樣綁冰水吹涼風在樹下睡覺（結果感冒），後來那台電風扇似乎還撐了好幾年？有沒有網友真的這樣做把電風扇玩壞？

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