【逃犯條例】學生頭盔藏雞蛋　旁人憂「爆汁點算」　真相超爆笑

修訂《逃犯條例》的爭議至今未息，由6月9日民陣報稱有103萬人上街的遊行開始，市民接連發起多次遊行及示威行動，不少人即使身心感到疲累，亦未有放棄上街表達意見，上周五（21日）更有大批示威者包圍灣仔警察總部，當時有部分人向牆壁擲蛋，其間警民未有爆發正面衝突。 有連登網民分享了報稱是「發夢」的趣事，他指上周五（21日）見到兩名學生在頭盔夾縫內放了幾隻蛋，一度憂慮「爆咗成身汁點算」，結果學生的純真令他「笑到Gap Gap聲」，皆因那些原來是熟蛋，以剝來吃充飢。

上周五大批市民包圍警總，要求警務處處長盧偉聰親自回事市民訴求。（資料圖片）

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該名網民以「69以來繃緊咗兩星期，想分享兩件事」為題發文，指上周五大批市民包圍灣仔警察總部，他指當時人數比較少，警總出示黃旗後，氣氛變得緊張，樓主和旁邊的人議論紛紛，不知警員會不會驅散群眾，從而認識了幾名學生。黃昏時現場愈來愈多人，樓主就與學生到後面公園休息一下。

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當時一名學生除下頭盔，「夾縫裏面放咗幾隻蛋」，令樓主相當不解，「唔小心整爆咗咪成身都係汁？」。未幾，他聽到學生稱「不如剝咗隻蛋嚟食」，樓主笑言原來他們帶了幾隻熟蛋，還邀請他一起吃，眼見學生純真一面，樓主不禁「笑到Gap Gap聲」。

網民貼出學生在頭盔中放雞蛋的示意圖。（連登討論區圖片）

另外，樓主指6月12日金鐘發生嚴重警民衝突時，他退至中環的大會堂，但精神仍然非常繃緊，擔心父母及其他示威者，此時有人遞了一袋麵包給他，叫他派發，「唔係方包，而係有餡嘅腸仔、餐肉包」，樓主於是沿路問人要不要，「就咁變咗外賣仔」，同時他又到流動物資站幫手。

此時樓主心裏矛盾，擔心自己是否背棄了前線，但經過沉澱後，明白如果沒有好的心理狀態，便無法冷靜處理，認為這相當危險，故提醒群眾如果累了，不要為到後方休息而感到內疚，因為「可能一個人、一件微不足道嘅小事足以令你放低緊張心情」。

不少網民指看到學生帶了熟蛋，「笑咗出聲，呢個年輕人醒目啊」，又指「錯有錯着」可以充飢，亦有人為群眾打氣，「休息同意志真係好重要！係適當嘅時候放鬆啲啦！香港人好有愛」。不過「掟蛋」的做法則惹來爭議，有人認為並好做法，除了不希望浪費食物，亦有人認為即使不認同，也應該尊重對方。

（連登討論區）