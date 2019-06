【逃犯條例】外國教會同唱Sing Hallelujah to the Lord為港祈禱

數到近日最為港人熟悉的歌曲,必定是基督教詩歌《Sing Hallelujah to the Lord》,該歌曲最先由基督教團體於金鐘集會祈禱時選用,其後成為反逃犯條例集會的「主題曲」,國際傳媒《時代雜誌》(TIME)及路透社(Reuters)亦撰文介紹此歌。早前建道神學院院長蔡少琪牧師曾公開呼籲各地教會,於主日聚會同唱該詩歌,以作對港人的支持及鼓勵,他日前再於個人facebook更新,稱收到不少身處國外教徒傳來的片段,全球多間外國教會均有響應。

6月11日晚上,大批教徒到立法外唱「Sing Hallelujah to the Lord」。(資料圖片/梁鵬威攝)

下載「香港01」App ,即睇城中熱話:https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

建道神學院院長蔡少琪牧師日前於個人fb轉發各地基督徒傳來的影片及相片,可見不少外國教會均響應其公開呼籲,於主日聚會中選唱詩歌《Sing Hallelujah to the Lord》及為港人祈禱以示支持,包括英國曼徹斯特宣道會(Manchester Alliance Church)、英國布萊頓宣道會(Brighton Alliance Church)、澳洲Crossway Baptist Church、西班牙及日本等地,都有教會響應其呼籲,以歌聲聲援本港基督徒。

其中英國卡迪夫施洗聖約翰教堂(St John The Baptist)將主日崇拜聖餐後教徒同唱詩歌的片段上載至YouTube。片段的名稱註明「唱Sing Hallelujah To The Lord與香港人團結一致」(Sing Hallelujah To The Lord sung in solidarity with the people of Hong Kong),影片開首便提及過去一星期香港不少市民上街反對逃犯條例修訂,期間有參與集會的基督徒遭到警方暴力對待。

台灣的僑愛基督長老教會亦於fb專頁上載片段,顯示敬拜團於主日禮拜帶領會眾唱《Sing Hallelujah to the Lord》敬拜以表達對香港教徒的關心。(fb專頁「僑愛基督長老教會」影片截圖)

片段中的文字指一眾教徒在沒有綵排下同唱詩歌,並語帶相關指出「上帝有時在我們還未預備好之際便叫我們站出來」(Sometimes God asks us to step out with little preparation)。

教徒唱畢詩歌後,牧師又帶領眾人為香港的當權者及示威者祈禱:「讓我們為香港人祈禱,我們為當權者祈禱,為他們祈求智慧和恩典;我們為力量微小的示威者祈禱,祈求他們得到保護。」

除了卡迪夫施洗聖約翰教堂,英國基督教諾誠啟道堂(Nottingham Enlightening Word Congregation)亦有響應呼籲,選用《Sing Hallelujah to the Lord》作為崇拜回應詩歌。該教會其後於fb專頁上載片段,雖然未有明言選歌是為了聲援港人,但特別解釋選歌的3個原因分別是讚美上主、顯示上主的臨在及宣告上主的行動。

↓↓↓ 《Sing Hallelujah to the Lord》全首歌詞 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

另外,台灣的僑愛基督長老教會亦於fb專頁上載片段,顯示敬拜團於主日禮拜中以中、英、台三語帶領會眾唱《Sing Hallelujah to the Lord》敬拜以表達對香港教徒的關心,並加上「香港加油,你們並不孤單,我們在僑愛長老教會為你們祈禱」的字幕。

帖文又提到「當上帝正在使用香港基督徒使上帝的名得榮耀,我們理當一同歡喜快樂。我們看見基督徒走上街頭堅持真理,我們雖在台灣,我們卻願意為你們來祈禱」的內容,獲部分本港基督徒留言感謝。