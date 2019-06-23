港人訂北海道民宿後No Show累食物倒掉？　惹網民鬧爆後真相逆轉

日本人出名守信用，惟近年不少港人到當地旅遊時，預訂住宿餐飲後「No Show」，嚇怕不少餐廳及旅館，表明只接受日本人預約。北海道著名民宿「船長之家」指有4名港人原定前日（21日）入住，店家準備好滿桌豐盛料理後，客人最終沒有出現，全部食物需倒掉。不少網民鬧爆涉事者「映衰香港人」，怒斥十分無品。不過，民宿事後發現是自己擺烏龍，原來涉事港人早在5月23日向店家發電郵稱取消預訂，民宿疑似「看漏眼」才發生誤會。

北海道著名民宿「船長之家」為4名港人客人預備了滿桌豐盛料理，但最終全部倒掉。（fb專頁圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有專門發布日本旅遊資訊的facebook專頁日前發文表示，4名港人以「Cheng XXXX XXX」之名預訂北海道著名民宿「船長之家」房間，原定於前日（21）日入住，但在晚餐時間卻未見現身。有網民向民宿了解事件，民宿方面指4人未有取消預約，等到最後仍未見人，只好無奈將全部食物倒掉。

從專頁上載的照片可見，餐桌上擺滿4人份的精緻料理，當中包括長腳蟹、刺身、一人一鍋、多款前菜等，相當豐盛，並寫上留位字條「Cheng XXXX XXX、4名」。



有專門發布日本旅遊資訊的facebook專頁日前發文表示，4名港人預訂北海道著名民宿後沒有現身，其後證明事件是誤會。（fb專頁截圖）

專頁批評涉事港人不負責任，認為現今科技發達，「要通知旅館不能前往很艱難？」。而一枱人「No Show」，首當其衝是影響民宿收入，其次浪費食物，還有旅館的心血，甚至剝奪其他人入住的權利和旅館對外國人的信任。不少網民紛紛批評涉事者「映衰香港人」、「咩事no show都好，出句聲通知對方，舉手之勞啫」，認為這是基本尊重。

不過，事件發酵一天後，劇情竟180度逆轉，另一個曾轉貼該帖文的日本旅遊資訊facebook專頁稱收到訊息，指原來「船長之家」早在5月23日已收到涉事港人發電郵取消預約，事件屬一場誤會，專頁立即分享店家的電郵作澄清，並就事件致歉。

（綜合）