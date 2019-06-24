手錶易積污垢　研究發現含菌量高廁所8倍　建議最少每月洗一次

許多人天天戴手錶，但可能從來沒有為它清潔。英國手錶公司「Tic Watches」近日測試10款被人每天戴着的手錶，發現它很容易就會積藏污垢，有健身手錶的含菌量更是廁所板及沖水手柄加起來的8倍。研究建議每天佩戴手錶的人，每晚都應用乾布將它拭淨，而每月應最少徹底清潔一次。

手錶很容易就會積藏污垢。（示意圖，電影版妖怪手錶》劇照）

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研究找來不同男女戴上10款不同材質的手錶，測試上面的需氧細菌、真菌及黴菌的數量，發現所有手錶比廁所板髒最少3倍。研究稱一般而言，辦公室鍵盤的含菌量是4 CFU，而廁所板及沖水手柄則是120 CFU，CFU值愈高，代表樣品中所含的細菌越多。

研究結果指，最藏菌的是「Fitbit」的膠健身手錶，含菌量是1,000 CFU，足足是廁所板及沖水手柄的8倍有多。第二位則是真皮帶的女錶，含菌量是700 CFU，比廁所髒5.8倍。再數下去就是膠帶男錶、男士皮帶智能手錶及男士膠帶智能手錶，分別比廁所髒4.7、3.3及3.3倍。

Tic Watches營運總監列治文（Daniel Richmond）指，不論是每天，還是只在工作時佩戴手錶，可以肯定的是，我們不會像洗手那樣地頻密清潔手錶。專家建議，每天佩戴手錶的人應每月清潔一次。不過並非所有手錶都防水防潮，不同材質的手錶都有不同的清潔方式。

手錶清潔步驟：