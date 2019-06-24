一張圖測試視力狀態！4個數字組合各有意思　網民驚嘆神準確

都市人經常用手機、電腦，視力容易不知不覺間變差而不自知，台灣網絡近日熱傳一張視覺圖片，聲稱憑4個數字的組合可測試是否有用眼過度的情況，更聲稱圖片是「眼科醫生視力權威檢測」。圖片引起網民熱議，有人「實測」過後直呼準確。

台灣網絡近日熱傳一張視覺圖片，聲稱憑4個數字的組合可測試是否有用眼過度的情況。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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該幅只有黑白圓點的圖片日前於台灣多個facebook群組轉載，驟眼看根本不會發現任何數字，只見許多白色小圓點於黑色底色上形成密集的圓圈，但如果拉遠觀看的距離，便會發現圖片中央隱約有4個數字。

Twitter早前熱傳圖片，很多人看到左邊的波是藍色，而右邊的則是綠色，不過原來真相是兩個球體都是同一隻色！（NovickProf Twitter圖片）

上載圖片的網民聲稱，該圖片是「眼科醫生視力權威檢測」，憑4個數字的不同組合，可得知看圖者的視力狀態，如是否患有近視或散光。4組數字所代表的視力情況分別是「3246，近視加散光」、「3240，散光不近視」、「1246，光近視不散光」及「1240，眼睛相當健康」。

不少網民親身實測後均留言討論結果，有人直呼神準確，「認真說，滿準的欸」，「戴眼鏡和拔眼鏡看到的數字不一樣，看來真的有參考價值哦」。有網民則對圖片有所懷疑，稱自己看到4個組合以外的數字，或根本看不到數字，「我全都看得到，請問我到底是健康還是不健康」，「看不到數字的是瞎了嗎？崩潰」。

雖然無法證實該圖片是否有測試視力狀態的作用，但大家也不妨考考自己眼力，記緊看完要多讓眼睛休息！

更多考眼力測試！全部出自德州大學阿爾帕索分校教授大衛（David Novick）之手：

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