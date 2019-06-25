轉發就行運？廣東高考生影「點讚雲」開心Share　放榜真係高分咗

為了在高考取得好成績，除了努力溫習，不少考生都會變得迷信，希望求得神助，例如穿上紫色內褲及旗袍等。近日微博一張「點讚雲」亦引起了轉發熱潮，事緣廣東韶關一名高考生在參加考試前，拍攝到天空一朵形狀酷似「讚好」手勢的雲，並上載到微博，圖片旋即被稱為「高考加油雲」並瘋傳。而該名考生近日在廣東高考放榜後，得知分數比模擬試高出100多分，超出她的預期。不少網民都恭賀她，指「運氣也是實力的一部分」、「打鐵還需自身硬，點讚雲只是錦上添花」。

廣東韶關一名高考生在參加考試前，拍攝到天空一朵形狀酷似「讚好」手勢的雲，並上載到微博，圖片旋即被稱為「高考加油雲」並瘋傳。（微博圖片）

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化名沈夢怡的高考生指，點讚雲是她在本月4日，即考試前數天，下午6時40分左右於學校門口看到的。照片中的雲朵就像一隻粗壯的手臂，向天空豎起拇指，在夕陽前層次分明。沈夢怡於是拍下了幾張相片，再上載至微博。她強調相片沒有修過圖，「當時看到這朵雲，低落的心情瞬間好了起來」。

圖片很快就爆紅，至今已獲逾12.4萬人讚好，被轉發逾1.6萬次，連內地當紅女演員趙麗穎亦有轉發，不少人都到沈夢怡微博為她打氣，令沈夢怡非常吃驚。照片上載一天後，她發文感謝大家的祝福，亦祝褔其他高三考生能考上自己理想的大學，不過她明顯有點不知所措，直言發圖只是「為了圖個吉利」，「我有點害怕到時候出成績那一刻又把我頂上去，本人文化成績並不好，先給各位打個預防針，我怕到時候出成績一頓暴力好吧」。

廣東省教育考試院今日公布廣東省2019年普通高校招生錄取最低分數線，而沈夢怡指，自己已查過成績，雖然未能考進心儀的廣州美術學院，但分數比模擬試高出100多分，超出她的預期，估計可以安全考入其他院校的本科科目。不過她坦言，自己為考試都拼了命讀書，估計因此而考得好。

不少網民得知消息後都恭喜她考得好成績，「果然是被點讚雲選中的人」，不過亦有人認為沈夢怡考得好是憑自身努力，「運氣源自於實力！有實力，運氣又到了！那就幹什麼都穩穩的了」、「打鐵還需自身硬，雲要有用的話要監考老師做什麼」、「心情好了，發揮就好啦」。

（新京報）