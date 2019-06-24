【一圖睇清】台反紅媒大遊行後街頭零垃圾　咁韓國瑜造勢大會呢？

台灣網絡紅人「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌，昨日在台北發起「反紅媒大遊行」，逾10萬人上街抗議台灣媒體被染紅，高喊捍衛台灣民主。事後有網民在討論區上載照片，指遊行結束後1小時，現場竟沒有遺下任何垃圾，獲大讚群眾自律有秩序。反觀22日高雄市長韓國瑜在台中舉行造勢活動後，卻被拍到現場一片狼藉，令網民不禁慨嘆「素質一看就知道有差了」。

23日台北逾10萬人上街抗議台灣媒體被染紅，活動結束後不足1小時，現場地上已沒有任何垃圾。（PTT圖片）

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該網民昨晚在PTT討論區發文，稱堅持追求民主的人普遍追求公眾利益，「所以會很重視他人的感受」，在他上載的多張現場照片中，可見群眾已散去得七七八八，活動結束不足一小時，即使曾有超過10萬人在凱達格蘭大道遊行，地上已變得相當乾淨，一件垃圾也沒有，除在凱道上，就連景福門周圍，地上也沒有垃圾及紙屑等。

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網民同時上載22日高雄市長韓國瑜在台中舉行造勢活動過後的照片，顯示隔天現場還留下大量餐盒與即棄餐具，一袋又一袋的垃圾堆積成小山，跟凱道形成強烈對比。

韓國瑜在台中的造勢大會，隔天現場仍是一片狼藉：

高雄市長韓國瑜22日在台中舉行造勢活動後，隔天現場還留下大量餐盒與即棄餐具。（PTT圖片）

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不少網民見狀坦言「素質一看就知道有差了」，大讚群眾高質，又指凱道遊行現場有安排義工執垃圾，「今天結束看到一個人邊走邊撿垃圾，感謝你」，亦有一名自稱是活動工作人員留言指，「第一，我們工作人員有善後，第二，遊行人素質高，沒留下什麼垃圾。我甚至看到有民眾徒手撿檳榔渣呢」。

（PTT）