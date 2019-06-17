【逃犯條例】遊行過後街頭冇垃圾　網民大讚高質： 香港人好嘢！

民陣於昨日（16日）再次發起反逃犯條例遊行，大批市民響應號召走上街頭表達意見。昨晚官方宣佈遊行參與人數共「200萬+1」，刷新香港社運史上的遊行人數記錄。 有網民於昨晚走到遊行過後的街頭，發現即使曾有大量參加者經過，但依然一件垃圾亦不存在，讚嘆不可思議：「邊個話得日本人先咁高質，香港人其實都可以！」大批網民激讚香港人公民意識高，而且有公德心，「呢啲就係真正香港人嘅質素」。

有網民於昨晚走到遊行過後的街頭，發現即使之前有大量參加者經過，但依然一件垃圾亦不存在，讚嘆不可思議。（fb群組「香港突發事故報料區」圖片）

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昨晚有網民於facebook群組「香港突發事故報料區」上載相片，表示最後龍尾到達金鐘後，銅鑼灣及灣仔的街頭回復一片平靜，但最令人驚訝的是，街上竟然沒有一件垃圾。樓主不禁讚嘆：「之前有200萬人經過，如此清潔，如此整齊，如此高質素，如此香港人！」

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大批網民激讚香港人公民意識高，而且有公德心↓↓

部分於昨日有參與遊行的網民指，其實在路上不時看見有學生及其他有心人自發執垃圾，甚至主動幫忙回收，「我行嘅時候沿路見有人（印象最深有個伯伯）不停地幫手執垃圾！非常感謝！可惜我身上冇手套、冇濕紙巾之類！辛苦了」。

其他網民大讚香港人勇於表達意見的同時，又不忘環保，可見公民質素非常高。「We are Hong Konger!」、「仲乾淨過平時，好誇張」、「真心為香港人感到驕傲」、「可以媲美日本人嘅公德心」。

（fb群組「香港突發事故報料區」）