【夏天啱晒】日本京都手製紙燈籠帽　透氣得嚟又趣緻連網民都大讚

帽款層出不窮，來自日本京都的木屐品牌「Whole Love Kyoto」推出紙燈籠帽，沒想到燈籠不只用作點明，更可遮光。紙燈籠帽最大特點除是手製以外，更重要的是物料夠透氣，戴上頭亦超級舒適，不少網民大讚夠創意，善用「一物多用」的概念對環保有所幫助。

來自日本京都的木屐品牌「Whole Love Kyoto」今次就與當地一歷史悠久的燈籠店「美濃利」合作，由他們的工匠製作出極具創意的紙燈籠帽「Chochin Cap」。（Whole Love Kyoto網站圖片）

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「Whole Love Kyoto」的手製木屐最為之有名，早前推出的木屐波鞋更引起當地熱議。他們堅持創新，更與不少日本時裝品牌如「Beams」等合作聯乘推出波鞋。今次就與京都一歷史悠久的燈籠店「美濃利」合作，由他們的工匠製作出極具創意的紙燈籠帽「Chochin Cap」。

這款紙燈籠帽的特色是利用京都傳統燈籠技術再加以改良，用家可以根據自己的喜好伸縮長度及形狀。在設計上，由於頂部是空心，而後端的伸縮帶用上鱷魚皮製成，中間的採用紙質夠透氣，戴上頭自然得來又舒服。官方表明帽子絕對是產自京都，所以用家可以放心。

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據官方網站顯示，一頂紙燈籠帽售價為12800日圓（約932港元），製作需時10個月，所謂「慢工出細貨」，如果有興趣訂購或者要耐心等候了。

（Whole Love Kyoto）