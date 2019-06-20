【集體回憶】日本MONO擦膠慶祝50週年　新推紀念品仲有得搭巴士！

MONO橡皮擦膠相信是不少人的童年回憶，最近日本蜻蜓牌「Tombow」慶祝「MONO」系列成立50週年，除舉行限量紀念品的抽獎活動，最近更於東京涉谷舉行免費乘搭巴士活動！有網民指最近於街頭亦見到巴士行駛，大讚夠注目又可愛。

日本文具品牌蜻蜓牌「Tombow」旗下的「MONO」系列，今年成立50週年，官方由當地時間周一（17日）開始大搞慶祝活動。（Tombow網站圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

日本文具品牌蜻蜓牌「Tombow」旗下的「MONO」系列，今年成立50週年，官方由當地時間周一（17日）開始大搞慶祝活動。

最令人注目莫過於「MONO」巴士特別周遊活動，於昨日（19日）開始至21日，一架以「MONO」擦膠為造型的倫敦巴士於涉谷、原宿、表參道等行走。而市民於22日至23日更可搭乘巴士於涉谷至原宿暢遊一圈，參加者更可獲得小巴士鎖匙圈，絕對是獨一無二的紀念品。

+ 2

其他慶祝活動亦包括發售限量45000套的「MONO」擦膠紀念套裝，除了附送其造型襟章外，最值得注意的是，5塊擦膠的包裝代表不同年代的設計，別具收藏價值。據官方資料顯示，套裝售600日圓（約430港元），於日本各大文具店有售。

+ 4 + 3 + 2

另外，官方亦於Twitter辦抽獎活動，只要用戶追蹤官方戶口，再分享特定巴士帖文，即有機會獲得MONO經典黑白藍圖案的帆布背囊、波鞋或T Shirt作禮品（帆布袋及運動鞋各5份，T Shirt則 50件）。

而參與慶祝活動的商鋪亦有官方抽獎活動，只要顧客購買「MONO」系列產品即可抽獎，禮品包括巨型裝MONO擦膠、筆記簿及磁貼夾，外型相當別緻。

不少網民於Twitter上載相片，表示遇見巴士出沒，大讚吸睛又可愛。他們更指「MONO」擦膠是童年回憶，今次慶祝活動正好可以懷舊一番。

（Twitter、Tombow）