台人妻討厭小孩　姪兒出世被迫參與育兒話題　痛苦探問：點算好？

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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以下為台灣律師呂秋遠的回應：

這位姊妹，我喜歡小孩，而且發自內心的喜歡，可是如果身為女人，我不知道我還能不能說出這樣的話。因為天使與惡魔，往往就只在一線之間，更無奈的是，往往因為角度不同，同樣的行為，他覺得是天使，你覺得是惡魔。

所以，我不認同：「母愛與父愛是天生的。」這句話彷彿這種對子女的愛是內建系統，打開就像水龍頭一定會流出水一樣。衍生出來的名言就像是：「孩子會帶財來，放心生沒關係。」或者是，「你親自生一個就會知道了，不是你的有差啦！」云云，其實每個人都不一樣，有的人很愛，有的人就是不愛。我只能呼籲不要傷害別人，但不能呼籲要去愛別人，因為愛，不能勉強。

這種想法通常會被愛孩子的人反駁，「不愛就不要生，戴保險套很難嗎？」這個說法言之成理，但是在經驗上往往很難自圓其說。畢竟人的情感系統太複雜，如果真的這麼簡單，那麼「不愛就不要結婚，現在為什麼要離婚，這道理很難懂嗎？」似乎也對。但是我們都很清楚，就像為什麼會結婚一樣，這種事其實有太多因素，理想中應該是因為愛，但現實中卻不見得是因為愛。不然律師與法院怎麼會有這麼多的業務得要辦？

大部分人都覺得孩子很可愛，但亦有人會討厭小孩。（網劇《絕世高手之大俠盧小魚》劇照）

分兩個層次表達

尤其是懷孕的過程、生產後的衝突、照顧的疲累，其實說風涼話都容易，但是冷靜以後，望之卻步的人也很多。就像樹木希林說過的一句話：

「結婚要趁年輕，不然等到你可以分辨事情好壞時，就肯定不會想結婚了。」

這個社會期許其他人愛小孩，有很多原因，例如對少子化的擔憂、邀別人一起跳火坑、白目的覺得自己愛，別人也要跟著愛等等，種種原因確實是有可能的，但這些都不重要，重要的是，你不愛，就「盡量」不要生，也不要因為別人的期望而生，因為我擔心孩子會受傷得很嚴重。就像剛剛說的，我不能期望你愛別人，但至少不要去傷害別人，你生下的小孩，就是那個「別人」。

那麼，你要怎麼表達你對於不喜歡孩子的感受？這要分兩個層次來處理。第一個層次是，他是路人；第二個層次是，他是家人。如果他是路人，例如你朋友的孩子、路邊看到的孩子等等，你就保持距離，這很好解決。而如果他是家人，我會建議你，把他當做家裡多了一個新成員來愛，而不是因為他是小孩，所以你就必須要愛或不愛他。認真說起來，你只是不想被討厭，所以必須偽裝你對孩子有興趣，而可以不被討厭。但是，其實每個家人都看得出來，你只是在勉強自己而已。為了不被討厭，而偽裝自己的想法，你不覺得很累嗎？事實上，你的問題是矛盾的，你不可能「禮貌的」對於孩子的議題「完全沒興趣而且覺得無聊至極」，這兩個引號本身就不可能一起出現。你覺得無聊至極，別人一定會知道，因此，我會建議你不用偽裝，就直接表明你沒有興趣。

呂秋遠解釋，如果女事主因為丈夫想要而生小孩，那會對孩子不公平，因為「一開始就不愛」與「後來不愛」是不一樣的。（示意圖，Getty Images／視覺中國）

不愛孩子，不要為丈夫而生

但是，請容我提醒你，你可以討厭小孩，但是他畢竟是你的家人，如果因為他是嬰兒小孩，所以你完全不理會他，甚至表現出很冷漠，這對他有點不公平。試著好好對待家人，就像你的家人對待你一樣。

另一個隱藏版的問題，我就一併回答你了。如果你不愛孩子，千萬不要為了你的先生想要而生，那對孩子真的不公平。後來不愛，跟一開始就不愛，那是不一樣的。

畢竟，一段感情結束，最大的遺憾之處，不是曾愛過，而是沒愛過。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）