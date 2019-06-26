復仇者「黑豹」勁閃現身屯門街頭　網民：呢次香港有救啦

「Wakanda forever！」Marvel（漫威）英雄人物黑豹現身香港？近日網上一段短片震驚網民，只見一位身穿黑豹服裝的人在屯門街頭過馬路，黑色制服上還有發光閃燈，在人群中相當突出，不少路人投以奇怪目光，但他繼續淡定按手機，甚有大將之風。有網民則稱曾在屯門看過其蹤影，又指緊身衣可能是淘寶貨，「淘畀小朋友去參加學校聖誕慶祝會一定無得輸」。

有網民發現「黑豹」出沒。（fb「淘寶開心share」影片截圖）

+ 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民今日（25日）凌晨在facebook群組「淘寶開心share」分享短片，並問「會發光嘅件衫，淘寶有冇得賣呢？」，影片在屯門富健花園附近拍攝，只見有人身穿黑豹緊身戰衣連頭套，在行人路燈前等候過馬路，又不時按手機，最令人驚奇的是戰衣還加配了發光閃燈。



影片引起網上熱議，不少人都大讚「好型！」，亦有人指黑豹現身為香港帶來希望，「呢次香港有救啦！唔知佢會唔會搵埋Avengers其他英雄嚟呢？」、「保衛地球靠你了！」，有網民則問淘寶網是否有售該款「戰衣」，「我想買返件」，又讚該「黑豹」身型好合適，「 要有咁既身型先好着，唔係變咗拖肥雷神」。