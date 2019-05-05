港女賤賣老公HotToys　斥夫睇完《復仇者聯盟4》狂買玩具：佢撞邪

男人總會有一點嗜好興趣，更可能會收集不少視為命根的玩具。近日網上再度發生「慘絕人寰」的事件，有女網民趁老公不在家的時候，將老公收藏在家中的珍貴HotToys以賤價出售。她指會將玩具悉數出售，是因為老公看了《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）之後像中了邪一樣。有不少網民批評做法可能導致家變，更建議如果老公夠狠心，可以報警「攬炒」。

有港女出Po賤賣老公心頭好，更說老公快將回家，到時就不可以賣，暗示老公並不知情。（fb群組「Hot Toys, King Arts 1/6 玩具人偶自由交易區」截圖）

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日前一名女網民在facebook群組「Hot Toys, King Arts 1/6 玩具人偶自由交易區」上發帖，指自己要「賣一堆玩具」。她提到老公看了《復仇者聯盟4》之後「好像中邪了一樣」，每日收工回來都會「一盒二盒玩具」，更批評老公「四十幾歲仲小童咁樣」，所以希望群組內的人可以幫助收留玩具。最後她更提到交收日期「最好近呢一、兩日，因為老公回來就不能賣」，暗示自己偷賣老公玩具。

記者在拍賣網站尋找被出售的物品，發現其中一個Hulkbuster叫價已經過萬元。（網上截圖）

從她上載的圖片可見，待售的HotToys包括數隻Iron Man、Thor、Iron Spider、Thanos等等，全部玩具一口價只需1000元。記者在拍賣網站搜尋相同玩具，發現單是其中一隻Hulkbuster，炒價已經過萬元，更有網民估計相中玩具總價超過2.3萬元，與港女提出的售價相差極遠，相信她並不知道該批玩具的真正價值。

該個賣玩具帖文現時已經被刪除，大批網民都對事件感到憤怒，認為事件等同偷竊，指老公可以報警處理。亦有人表示希望事件並非屬實，更不希望有人想「執平貨」，因為每一隻模型都得來不易，「真係賣咗種感覺比死更難受」，甚至有人說可以出錢購買代為保管，待老公回來之後認領。

最後亦有人分享經驗，指朋友試過被媽媽偷偷賣走玩具，於是向買方發送短訊，稱已經報警拘捕媽媽，「我決定咗攬炒」，叫買家將玩具退回，他亦會將錢退回，並外加200元的士錢「當打個和」，但如果買家已經轉手將玩具再賣出就「自己同阿Sir講」。