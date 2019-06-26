美31歲女教師IG色誘15歲男生　屢傳不雅照曾多次性交　被捕控5罪

美國再出現女教師色誘男學生發生性行為的案件。佛羅里達州傑克遜維爾市（Jacksonville）一所學校的31歲女教師，被揭發藉討論功課與15歲男學生透過IG聯絡，漸漸談到性話題，其後更多次傳送不雅照片予男生，並相約他到多處發生性行為，包括女教師的座駕及公園等。女教師現時已被解僱，正面臨5項控罪，包括4項猥褻及淫蕩侵害罪。

美國31歲女教師Kassandra Moore引誘未成年男學生性交，目前面臨5項控罪。（警方發布圖片）

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被捕的31歲女教師摩爾（Kassandra Moore）原在名叫「Broach School」的學校任教，佛羅里達州布雷登頓（Bradenton）警方在今年4月10日收到受害男學生提供的Instagram短訊列印副本，相信摩爾存心挑逗男生，遂展開調查。

警方從IG訊息中發現師生於3月開始有互動，摩爾最初只是和男學生討論功課，但慢慢轉向聊起性話題，摩爾除了文字挑逗還自拍不雅照片傳給學生，包括穿內衣、裸露及擺出性交姿勢的照片。

男學生承認教師曾邀約他到多個地方發生性行為，包括公園及在摩爾座駕上「車震」，警方在男生提及的公園內發現用過的避孕套，檢驗後確認與摩爾的DNA吻合。警方又翻查了附近一間叫「Inspiration Academy」的學校閉路電視，畫面拍到摩爾和男生在車上。

調查期間，摩爾曾要求另一教師幫她偽造不在場證據，但該教師隨後願意協助警方調查，摩爾更曾請教一名前學生，教她刪除手機上的訊息及圖片。負責調查的警長形容案情令他心碎，直斥摩爾不應從事與兒童有接觸的工作，摩爾現時面臨5項控罪，包括4項猥褻及淫蕩侵害罪及1項向未成年人士傳送有害素材罪。

學校其後把摩爾解僱，持有該校的教育機構「Children’s Educational Services 」更發聲明，稱對案件感到悲痛，會盡力配合調查。而警方指這可能是單一案例，但仍鼓勵其他受害者挺身指證。

（綜合）