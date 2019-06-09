美國校園貓食太肥　學生張貼「禁餵令」：無論牠怎麼求你都不能餵

賣萌可能是動物的求生技能之一，看到毛孩的可愛模樣，貓奴狗奴們都會甘心送上可口零食。美國一隻校園貓就憑出色的撒嬌能力俘虜校內無數學生的心，更由一隻瘦骨嶙峋的貓咪變成圓碌碌的移動肉團。負責照顧貓咪的學生為了牠的健康着想，日前不得不下「禁餵令」，製作標語提醒其他學生，更狠心直指無論貓咪如何撒嬌都不能就範。

居於美國加州大學戴維斯分校的貓咪Cheeto因身型愈見肥胖，負責照顧牠的同學近日決定要狠心下「禁餵令」，並親自製作不同的標語張貼於校園內提醒其他師生。（fb專頁「UC Davis College of Letters and Science」圖片）

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美國加州大學戴維斯分校住有不少校園貓，校內亦有學生專門負責貓咪的起居飲食，其中居於物理大樓附近的橙色貓Cheeto因可愛外表及親人性格，成功俘虜不少師生成為貓奴。Cheeto亦深明撒嬌之道，每次有學生帶同食物經過，都會向對方賣萌，而學生們亦甘心「奉上」食物，令牠由一隻瘦小貓咪漸漸「進化」成移動肉團。

負責照顧Cheeto的學生看着牠不斷「向橫發展」，近日終於決定要狠心下「禁餵令」，並親自製作不同的標語張貼於校園內提醒其他師生。標語上不少得的當然是Cheeto現時的樣子，其照片上有紅色字句寫着「請不要餵飼這隻貓咪」，學生們又於另一標語幽默地解釋指Cheeto每日都有專員負責餵食，「我們很愛這隻貓，當物理科在粉碎我們的靈魂時，牠提供了寶貴的情緒支持」。

Cheeto居於校園的物理大樓附近，憑出色的撒嬌能力俘虜校內無數學生的心。（Twitter「‏Art_History_UCD」圖片）

標語上又附有一張貓隻身型圖表，直接指出Cheeto現時已經超重，甚至圈起代表痴肥的第8至9級，寫上「我們在這裏」，故呼籲師生：「為了牠的健康，無論牠怎麼求你，請不要再餵牠吃東西！牠一定會的，因為牠知道我們很容易上當！」標語又指，Cheeto食剩的食物會引來松鼠偷食，「進食太多會害牠們患心臟病」。雖然Cheeto擁有龐大身軀，同學們亦不忘於標語展示其「成績」，列表數出被牠殺死的動物數量，包括不同類型的老鼠、兔子、藍烏及松鼠等。

「禁餵令」的相片被放上校方facebook後引起師生討論，有人笑指相中的Cheeto仍能悠閒散步，表情似乎在抗議「禁餵令」，「校內到處都是標語，Cheeto以後很難騙到零食了」，「我們不能傷害『物理課中唯一的樂趣』啊」，「身為物理系的我怎麼看完會默默流淚？」。亦有人試圖提出解決方法，「何不增加貓隻數量，將食物分給其他貓咪，同學們又能獲得更多情緒支持，Win Win雙贏啊！」

大學的文學及歷史系就表示，Cheeto其實本名Tangelo，過去在文學院附近出沒，當時牠仍然十分瘦削，與現時出現體重問題有極大分別，不過仍然感謝各位同學對牠的照顧。

（綜合）