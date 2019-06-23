美國男辦離婚手續期間中大獎　6.3億港元彩票焗分近半予妻子

「分手要狠」不只是歌詞，更可能是個沉重教訓。美國一名男子約6年前（2013年）購入彩票後中了8000萬美元（約6.3億港元）的大獎，當時他已與妻子自2011年起處理離婚手續約兩年，但仲裁員審議雙方理據後，認為獎金屬兩人的婚姻財產，故判女方可分近一半獎金。男子最終在2018年完成離婚手續，但自中獎當年起就仲裁員的決定打官司達6年至今，至上周當地上訴法院決定維持原判。

50歲美國男子撒拉斯高6年前購入當地彩票後中了8000萬美元（約6.3億港元）的大獎，但由於當時他與妻子的離婚手續未完成，仲裁員審議後判女方可分近一半獎金。（資料圖片）

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居於密歇根州的50歲男子撒拉斯高（Richard Zelasko）於2013年購買當地一款名為「超級百萬」（Mega Millions）的彩票，幸運地中了8000萬美元大獎，扣除稅項及手續費後可獲約3800萬元（約3億港元）。不過撒拉斯高與比他年輕兩歲的妻子瑪莉（Mary Elizabeth Zelasko）仍在處理當時拖延達兩年的離婚手續，兩人一直對財產分配未有共識，彩票獎金再引起爭拗。

撒拉斯高中獎時仍在處理拖延達兩年的離婚手續，彩票獎金令他與妻子再引起爭拗。（示意圖，資料圖片）

結婚7年的兩人決定將事件交予仲裁員米爾斯（John Mills）處理，根據當地法庭文件，瑪莉婚後的每年總收入約為10至12萬美元（約78至94萬港元），撒拉斯高的每年收入則為約3.6萬美元（約28萬港元）；而撒拉斯高中獎後數個月均沒有支付3名子女的撫養費。

仲裁員米爾斯2013年裁定獎金屬兩人的婚姻財產，故撒拉斯高須將1,500萬美元（約1.2億港元）獎金分給瑪莉，撒拉斯高其後不服上訴。（資料圖片）

米爾斯於2013年指出，由於兩人離婚前會用共同的金錢買彩票，故獎金屬兩人的婚姻財產，裁定撒拉斯高須將1500萬美元（約1.2億港元）獎金分給瑪莉，「由於在婚姻中招致的損失是共同承擔的，故獎金也應該共同分享。購買彩票的費用可說是婚姻開支，也是一種共同投資」。

撒拉斯高不服裁決提出上訴，官司一直未完成，至米爾斯於2014年離世，撒拉斯高再入稟要求推翻米爾斯的裁決。直至上月，拖達6年的官司終被當地上訴法院駁回，決定維持原判，不過米爾斯正打算上訴至最高法院。

（獨立報、華盛頓郵報）