女友乜都好唯獨愛呷醋　逼刪前度相　台男：她越鬧我越不想刪

兩個人在一起，小吵小鬧難以避免，甚至可成為情趣。近日有台男於網上發文抱怨，稱女友在各方面都非常完美，亦深得父母長輩喜歡，但只有一樣缺點，令他相當煩惱。台男指女友很愛吃醋，難以容忍他留下前度的相片，兩人為這事不時爭執，「她越鬧我就越不想刪」，故他希望網民能給予意見。

有台男稱女友「甚麼都好」，唯獨喜歡吃醋，令他相當煩惱。（《舉重妖精金福珠》劇照）

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該名台男早前投稿至fb專頁「靠北女友」，指女友充滿優點，「甚麼都好」，無論是性格、家務事或與父母長輩相處，女友都處理妥當。他又說，女友非常支持自己，「會聽我煩惱給很好的意見解決方法」，在別人面前亦很「畀面」，只要他想的都會陪他做。

雖然聽起來很完美，但台男稱女友很愛吃醋，無法容忍其社交帳戶留着前任的相片，經常要求他刪除，但他卻不明白對方用意，直指「她越鬧我就越不想刪」，故向網民求救：「我該怎麼和她溝通好呢？」

帖文引起網民熱議，不少人留言批評樓主自私，「你只愛她的好，卻忽視她的感受」、「她如果真的像你說的那麼好，那麼以後陪你走後來旅程的是你現任，而不是妳所謂的前女友，更不是所謂的前女友照片」、「她既然這麼好，你為什麼連這點都做不到？」。他們認為樓主如果連基本的安全感都不能給予對方，還是放生的好，「她值得更好的」。

台男大呻女友很愛吃醋，無法容忍其社交帳戶留着前任的相片。（fb專頁「靠北女友」截圖）

不過有網民則認為，雙方亦有過去，只要兩人相處得好，不必太介意以往的感情，「刪了又怎樣，腦子要挖出來嗎？還是喝什麼喝了會失憶的藥水？要感謝曾經的過去造就了現在的這個你學會珍惜」。

（fb專頁「靠北女友」）