坐台鐵已劃位卻遇無賴佔座？台女大學生教一招反擊　網民：笑死了

已經買票但發現位子被坐時該怎麼辦？一名元智大學的女學生分享，總是會在火車上碰見亂坐座位的民眾，雖然大部分跟對方溝通後，對方都會換到別的座位或是站在一旁，但還是有少部分愛「耍賴」（意即無賴）的人，不是裝睡、假裝沒聽到，就是搬出長輩架子要年輕人發揮愛心，因此她祭出「這一招」能讓任何人都會馬上跳離座位。

已經買票但發現位子被坐時怎麼辦？台灣一名女大學生分享，她有招數能讓佔位者馬上歸還座位。（示意圖，聯合新聞網）

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女學生在論壇《Dcard》表示，在火車上亂佔別人座位的，除了經提醒還是裝不知道者，還有部分人會提出「換座位」的請求。原PO認為，為了避免麻煩，如果對方提早自己到站下車一律不換，但若是遇上講不聽的對象，她說：「我就會臉斜斜的、讓頭髮蓋住一點臉、眼睛睜越大越好，然後很靠近很靠近對方的臉，再用很詭異的聲音說『不好意思...這是我的位子...』每個人都嚇到跳起來，屢試不爽」。

網友回應：「笑死了，想到那畫面」、「我上次就這樣子，然後那個人嚇到巴我…之後都不敢用這招了」、「我也曾經在高鐵上遇到過倚老賣老的老伯，雖然我把位子讓給他坐，但是那趟旅程我全程都帶着微笑盯着他的側臉看，最後自動換位了」、「如果是妹子靠近的話就給她親下去了」

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