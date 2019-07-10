求復合被拒心碎痛哭　十年後再遇台女驚覺：愛情裏不是非你不可

有時候你覺得愛得刻骨銘心，其實真有那麼愛嗎？有台灣女網民分享大學時期初戀，細述分手後的不捨，稱曾放下自尊挽留，惟被拒覺得心碎成一片片再拼湊不回。惟隨時間過去，10年後台女再遇那個他，對方稱仍然單手，她卻舉起手中戒指，告訴對方自己將在年底結婚，然後稱感悟到「原來愛情裡不是非你不可」，鼓勵陷入失戀傷痛的人快點振作。

分開時很痛苦，但時間過去就慢慢會好了。（Getty Images）

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分手後不捨，總對前度念念不忘，其實有時候並非真的愛得那麼深，只是陷入愛情裏的自以為。有台灣女子在討論區Dcard深情分享，指讀大四時與拍拖3年多的初戀男友分開，「佔據我整個大學生活的男人，從我的生命中消失了」。她形容那時如行屍走肉，拒吃喝與人交談，卻哭不出來，只傻傻看着手機中的照片傷心。

事隔一個月後她指忍不住打給對方，只獲平淡回應，就算說出「我想你了」，對方也只是說「不要這樣」，她放下自尊問「我們真的沒辦法了嗎？」只換來一句殘忍的「抱歉」，她受不到收線痛哭，又想不通對方為何4年感情可說斷就斷，「可能就是你的堅決，讓我重生」，最終決定放過自己重新振作。

台灣女細述與前度十年後重遇的故事。

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台女指分開時很痛苦，更曾放下自尊挽留。（《分手說愛你》劇照）

台女指突然回想初戀，是因為事隔10年後她猶如電影一般意外遇見這名初戀男友，大家打了招呼，對方稱仍然單身，總與女孩分分合合，她笑而不語只揮了揮手指上的戒指，幸福地告訴對方快將結婚的消息。

這次再遇，台女指讓她明白到一個很重要的道理，「嘿！苦澀的初戀，謝謝你讓我體會什麼叫做愛情，原來愛情裡不是非你不可，你只不過是我生命中的過客」。她把這件事放上網分享，希望可鼓勵那些走不出分手的男孩女孩，其實，他／她沒有你想的那麼重要。

不少網民大表認同，認為所有的前度，其實都是某時某地有某一個人為你上了一課，有正經歷分手的人希望可如台女放得低，絕望留言「我希望我能走過……但不知道需要多久」。