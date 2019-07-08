為女神主播狂擦30萬禮物　內地土豪見網紅真身一刻即崩潰

內地現今網紅興起土豪處處，不少男網民都有為紅顏一擲千金的豪氣，惟你看到鏡頭前的她，是真的她嗎？微博瘋傳一名有錢男分享與心中女神見面的事，他指守護對方半年，為女神刷了30多萬元禮物，沒料見到的一刻才發現殘酷事實，痛呼「我的心…」

有錢男與心中女神見面的事，引來網民熱議。（微博圖片）

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從微博流傳的截圖畫面，可見一名有錢男說到與網紅女神見面的事，他在帖文指「我守護了半年，並且為其刷了三十多萬人民幣的主播，因為來北京看病終於和我見了一面。當我看到心目中的女神那一刻，我的心……」

據其照片顯示，直播時女神笑容甜美，長髮膚白大眼睛，看似是很溫柔的樣子，引得有錢男不停為她送上價值不菲的禮物。另一張照片相信是有錢男與女神見面一刻的偷拍照，相中女子也有一頭長髮，雖笑容滿臉惟眉眼看來甚為硬朗，五官看來與直播時相差甚遠，難以把兩人聯想在一起。

網民沒同情有錢男，留言抵死又爆笑！

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這名叫「艾雨菲」的主播，平日在西瓜視頻開唱，她自我介紹稱「氣質女聲，唱給你聽」，有逾5000名粉絲。

不少網民看到微博主的遭遇，同情不起來反而不停恥笑，認為如果他相信直播時的女神是真的，那真是太天真，有人諷刺他付出30萬元的代價太高了，笑言「我30元都覺得不值！」

內地主播們鏡頭前後的驚嚇對比，令人嘆為觀止！

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