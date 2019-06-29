女友喝醉後亂丟假眼睫毛　貼心男友一個超暖行為　網民：嫁得！

不少女生都會害怕被男友見到素顏的樣子，故不會在男友前卸妝，怕對方看見不完美的自己後會「理想幻滅」。關島一名女生近日在友人的生日派對上喝醉後，將臉上的假眼睫毛除下，不過她醒來後，發現男友不僅沒有嫌棄或扔掉她的假眼睫毛，反將它們放在紙巾上，還細心地標示左右，好好保管。暖心行為令女生非常感動，她分享至Twitter後，不少網民大讚男友很棒，直呼：「可以嫁了！」

關島一名女生近日喝醉後除下假眼睫毛，她醒來後發現男友不僅沒有嫌棄或扔掉她的假眼睫毛，而且將它們放左紙巾上，還細心地標示左右，好好保管。（Keani Babas Twitter圖片）

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帖文是由巴巴斯（Keani Babas）上周六（22日）於Twitter上載，她跟男友文森（Peter Vincent）住在關島，已拍拖3年。他們到其朋友生日派對喝醉後，巴巴斯將臉上的假眼睫毛除下亂丟。當她翌日睡醒後，她到處也找不到假眼睫毛，但文森卻施施然從口袋拿出一張紙巾，原來他將假眼睫毛整齊地黏在紙巾上，更貼心地標註了「L」及「R」，分清楚左右。

巴巴斯看到後非常驚喜，「我第一個反應是『這情況實在太可愛』，雖然不用標示我都可以分得出哪一隻是左還是右，但他想到要標記這一點是很貼心」。

帖文旋即惹來熱議，至今獲近20萬個讚好，被轉發2.3萬次。不少女網民都羨慕巴巴斯有個暖心男友，指小動作往往能反映男生的真性情，「嫁給他吧」、「這是真愛」、「要留着他就像他留着你的假眼睫毛一樣」。對於帖文爆紅，巴巴斯坦言好像獲得「Twitter奧斯卡」一樣，但她卻指男友並未有太興奮，「他不太用社交網絡，大家不停封他為『王』（calling him a 'king'）及讚賞他，他感到很有趣」。

（Insider、Twitter）