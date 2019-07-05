【刺激桌遊推介】割席還是齊上齊落？唔Fact Check小心中陷阱……

今天教大家玩一隻「割蓆系」和「Fact Check」的Board Game。

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（一）割席系

遊戲特色

1、自製災難

所有玩家同坐一條船，掌舵的玩家需要帶領大家向前航行，航行得愈前，分數也愈高。航行之前要擲骰，如果骰運不好，就會自製災難，船長一定要想辦法拆彈解決。

所有玩家同坐一條船。（作者提供）

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2、適時割席

拆彈之前，其他人可以輪流表態，看他們相不相信船長手上的牌可以解決問題。如果不相信，就得要即時割蓆跳船，那麼你還可以明哲保身，拿回少許分數；如果相信，但船長無能，就會船毀人亡，即是攬炒，道個歉再從新開始。

航行之前要擲骰，如果骰運不好，就會自製災難。（作者提供）

3、「推畀人」

一旦船長能解決問題，就有機會拿得更高分數。但解決完眼前災難後，船長一定要馬上「射波」給其他玩家，由其他人擔當船長，避免自己一直站於風口位。

一旦船長能解決問題，就有機會拿得更高分數。（作者提供）

4、小心私怨

自己做不了船長，眼紅別人的話，也可以背後插人一刀，出牌踢人下船。

可以出牌踢玩家出局。（作者提供）

我得唔到嘅嘢，你都唔可以得到。

遊戲名稱：空中之城Celestia 遊戲人數：2至6人 遊戲時間：30分鐘

（二）冷靜！先Fact Check！

究竟便衣警有沒有拿起工具帶頭衝門？筆者看了數條短片，也未看清事實。關鍵時刻，總會有大情報和消息流出，箇中真假，大家要小心判斷，以免「火遮眼」誤信假消息。

Fact Check很重要。（作者提供）

由電影改編的桌遊「風聲The Message」，讓眾玩家扮演抗日時期的特務，收集情報，擊殺敵對陣營的臥底。

想嬴就要收集對己方有用的三個真情報。但如果你收集的是三個假情報，你就會踩中敵人陷阱，即時死亡。

想嬴就要收集對己方有用的三個真情報。（作者提供）

假如我們不滿警察屈示威者阻救護車救援，那麼我們也不能成為一樣的人，要先弄清事實。

所以Fact Check十分重要，切勿跟車太貼，否則很容易出事，隨時是致命大錯。

遊戲名稱：風聲 The Message 遊戲人數：4至10人 遊戲時間：30分鐘

內容提供：Part-Time Board Friend

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「割蓆系board game」及「冷靜! Fact check咗先!」​】

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