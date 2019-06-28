拿鎖匙自行開鎖　沖繩動物園14隻猴子集體逃亡　需動員百人捉馬騮

動物是屬於大自然的，日本一班馬騮用行動證明這句說話！沖繩一個動物園周四（27日）發生首次「走馬騮」事故，園內14隻猴子集體逃走，令園區要緊急關閉，請警察和消防幫忙捉回來，不過即使動員約100人，由朝捉到夜晚，都只是捕回4隻，仍有10隻在逃。園方解釋事件起因，相信是猴子取去飼養員的鎖匙，再開鎖集體逃去。

有人目擊到猴子躲在樹林。（ANN新聞截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事件發生於周四上午10時左右，沖繩兒童王國動物園有14隻屋久島猿（日本獼猴亞種）從園區逃走，職員緊急閉園，在網站公布消息向旅客致歉。園方之後尋求警方及消防協助捉猴子，動員了逾100人參與「捉馬騮」行動。

+ 2

搜索人員在當日上午找回兩隻猴子，下午再有一對親子猴子自行回園區，換言之仍然有10隻在逃，有人目擊到猴子躲在樹林，至少一隻逃至動物園附近的墓地，園方稱在尋回所有猴子前動物園都不會重新開放。

職員指屋久島猿有群體生活習性，只要有一隻行動，其他猴子亦會跟隨。（ANN新聞截圖）

至於事故原因，園方稱飼養員曾走到猴子睡覺的地方工作，估計是猴子趁機拿了鎖匙，再自己打開門鎖離開。有職員指園方10年來從未發生過類似事件，又指屋久島猿有群體生活習性，只要有一隻行動，其他猴子亦會跟隨，換言之，一隻打算逃走，就會演變成集體大逃亡。惟職員指，牠們雖然性格強勢，但不會主動攻擊人。

（ANN）