日本網紅愛珍奶成癡　挑戰加爆珍珠口感　店員O嘴：再加就無奶茶

日本籍的YouTuber「Iku老師」發明一種50嵐珍奶的隱藏點法，超豪邁的珍珠量讓人看了超過癮！

喜歡珍珠的人一定要試！（YouTube@Iku老師）

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日本最近掀起台灣國民飲料「珍珠奶茶」狂潮！不少年輕人不畏辛勞的排隊，就為了買上一杯珍奶拍照打卡，上傳到自己的社群上與好友分享。日本籍的YouTuber「Iku老師」也跟上這樣的熱潮，發明一種50嵐珍奶的隱藏點法，只要加10元（台幣、下同）或者加20元升級珍珠量，實測成果則超驚人，引來網友熱烈討論！

Iku老師在影片中表示，自己來台灣十幾年了，本身非常喜愛喝珍珠奶茶。雖然台灣人幾乎都知道手搖飲料店可以調整冰塊和甜度，自己習慣點的是「微糖去冰」或「微糖少冰」，不過他想實驗的內容，是完成自己心目中的夢想「增加珍珠奶茶的珍珠量」，因此決定向店家要求調整珍珠，來達成這個目的。

Iku老師本身非常喜愛喝珍珠奶茶。（Youtube@Iku老師）

為了比較不同價位的珍珠量，影片中Iku老師先是點了一杯甜度冰塊正常的大杯珍珠奶茶，並且可以看見杯中的珍珠量約為1/3。接着他詢問店員，是否可以調整珍珠量，店員則表示若只稍微增加一點通常不需額外加費，但若需要加更多的話，則依不同金額調整添加。因此Iku老師向店員要求「加10元的珍珠」，成品端出來後則可以看到珍珠約佔整個杯子的2/3，讓他忍不住表示「一吸就不一樣」。

珍珠約佔整個杯子的2/3。（Youtube@Iku老師）

不過Iku老師對此並不滿足，說道自己之前喝珍珠都有個煩惱，常常最後剩下奶茶沒有珍珠不知道該怎麼辦，雖然加了10元的珍珠後似乎不會再碰到這樣的問題，但他還是向店員詢問「是否能加20元的珍珠」，店員則是驚訝不已，但也笑着完成他的要求。最後端出的成品相當驚人，整杯珍珠奶茶幾乎滿滿都是珍珠的影子，僅靠近杯口的一小節空間沒有珍珠的影子。

有些台式飲料就算不加珍珠亦只售20元台幣，Iku老師要求加20元珍珠難怪會嚇壞店員。（Youtube@Iku老師）

Iku老師逗趣表示：「這個已經不是飲料，可以說是珍珠便當！」，但對於這樣的成果也相當滿意，隨即插下吸管大口試喝：「嘴裏滿滿都是珍珠，感覺吸一口奶茶就要沒了」，另外飲料也因為珍珠本身的甜度，變的超級甜，喝下去幾乎只剩下糖的甜味。Iku老師說自己原本還想挑戰加30元的珍珠，但被店員以「再加上去就沒有奶茶」的理由拒絕，推測加20元的珍珠應該就是極限。

整杯都是珍珠的珍奶，相信熱量亦高到嚇死人。（Youtube@Iku老師）

不少網友看了這段影片，對於日本人喝珍珠奶茶的方法驚訝不已，紛紛留言「這個吃完下巴會脫臼」、「我覺得+10元比例剛好」、「我每次都會點珍珠少，喝完還是剩珍珠」。

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