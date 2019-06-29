華人家庭澳洲出古惑捉蟹犯眾憎　同胞舉報：最不要臉的中國人

澳洲近年常爆出華人非法捕捉海產的消息，鮑魚、生蠔通通不放過，日前有移民澳洲的中國人看不過眼同胞的不文明行為，決定「大義滅親」。一名居於悉尼的華僑小月（化名）向媒體舉報，一個來自上海的家庭，在當地碼頭違規捉蟹，甚至截劫其他人的蟹，令在場人士非常不滿。小月怒斥他們行為無恥，「丟了中國人的臉」，認為事件一定要曝光。

一個華人家庭在澳洲違規捉蟹，引來其他人不滿，有同胞決定舉報。（網上圖片）

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小月已移民澳洲15年，她在周日（23日）和3名友人到墨爾本南郊的布萊爾高里（Blairgowrie）碼頭捉螃蟹，同場一共有6批人在捕，因為是中午，蟹並不多，人們順便欣賞風景，但一個來自上海的6人家庭，包括一對老人、一對夫婦和兩名孩子，卻做盡缺德事情，引來旁人側目。

小月稱這群人全程用上海話溝通，一家老小在碼頭上跑來跑去，大呼小叫，嚴重影響其他人。最令其他人不滿的，是這家人做盡違規捕蟹的行為，首先他們無視「禁止在碼頭一側垂釣」的告示牌，站在牌前捉蟹，還用了自製的加長版撈網，「幾乎所有人都善意提醒他們那邊不可以捉，工具也不合法」，但他們當耳邊風。

舉報者去拍攝該家庭的車牌，還發現他們的車超載。（網上圖片）

更令人氣忿的是，這家人竟然半路劫走別人的蟹，「大家都在等蟹進網，他們就到處尋找螃蟹，一下撈走」，其中3個人到處找蟹，2個負責撈，「不僅是水裏游動的螃蟹，就連木樁上的，石頭上的也不放過。有螃蟹正要流入旁人的網裏，他們也會直接半路撈走」。

在場人士忍無可忍，有人直接行過去批評他們，「你這樣會把兩個小孩子教壞的」、「不要臉」等，惟那家人繼續厚住臉皮在捕蟹，不僅是水裏的蟹，連木柱、石頭上的都不放過。小月指他們視規則如糞土，眼中只顧捉蟹，走近問他們有沒有捕魚證（澳洲要捉海鮮必須領有捕魚證），他們馬上反駁：「不關你的事。」

在場人士見勸了兩個小時都沒用，唯有陸續離開，剩下的人決定一起向漁署部門舉報。缺德家庭見有人舉報，馬上抬着蟹離開，在其他人的噓聲中「帶着勝利者笑容」離開，洋洋得意。

小月按政府部門要求，前去拍該家人的車牌，那家人才辯稱初來澳洲什麼都不懂。小月還發現他們車上連司機坐了8、9個人，連車子都超載，慨嘆：「這是來澳15年來，碰到最不要臉的中國人」，決定向局方提供那家人的車牌以追究事件。

（今日悉尼）