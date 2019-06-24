歐洲限定Adidas潮鞋可炒貴兩倍　中國人排隊爭執　西班牙街頭混戰

德國體育用品商Adidas上周六（22日）在西班牙首都馬德里推出歐洲限定版潮鞋Adidas Yeezy Boost 350 v2 「Antlia」，不少人到連鎖鞋店Foot Locker外排隊搶購，然而未待店舖開門營業，數名中國人疑因插隊問題發生口角及推撞，有內地網民形容「已經見怪不怪了」。

該系列Adidas波鞋熱潮始於2015年2月，由黑人饒舌歌手Kanye West與Adidas合作推出，而最新一款在內地被稱為「髒黃」，據稱鞋底和鞋面不易氧化變色，並只在歐洲和俄羅斯限量出售，售價大概為220歐元（約1960港元），但在內地卻被炒賣至6000元人民幣（約6820港元）；除了開售首日到門市排隊搶購，要得到這雙潮鞋的另一個方法是參加官方網站抽籤，被抽中幸運兒可到門市取鞋或選擇由官方安排寄送。

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疑有「僱傭兵」插隊

網上片段顯示，位於馬德里市中心格蘭大道（Gran Via）連鎖鞋店Foot Locker門口的人龍中，突然有人爭吵，互相怒罵並推撞拉扯，混亂間一名白衣男子被推倒地上，由旁人扶起後重回戰團，眾人更從鞋店門口展開街頭追逐，令途人側目。

根據微信朋友圈的消息，他們是因為插隊問題爭執，繼而大打出手；另一說法是有中國人僱用了數名當地壯男來排隊，但其他中國人不滿該批壯男暴力插隊，因而爆發衝突。

有內地網民表示「已經見怪不怪了」、「無法理解」、「為何就那麼喜歡跟風？」但也有人認為「能買到這樣的鞋子，等待也是值得的」。