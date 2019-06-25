中國女子假扮華為員工　英國租屋經營妓院　賣淫集團獲利近500萬

37歲中國女子胡雙燕（Hu Shuangyan，音譯）早前假扮中國電信商華為員工，在英國肯特郡（Kent）、埃塞克斯郡（Essex）及倫敦等地租房，然後在網上賣廣告招徠嫖客，從中獲利達50萬鎊（約497萬港元），結果被控經營妓院和洗黑錢等罪名；梅德斯通皇家法院（Maidstone Crown Court）上周二（18日）裁定胡雙燕罪名成立，上周五（21日）判她入獄42個月。

控方律師加德納（Alan Gardner）表示，胡雙燕與20歲女子耿亞莉（Geng Yali，音譯）及27歲女子黃碧華（Wong Pikwa，音譯）分別使用假名來租屋，且聲稱她們是替華為工作。控方指出，有關犯罪集團支配不少性工作者，而那些性工作者會經常改變居住地點。

警方當日掌握足夠情報後，首先對肯特郡皇家唐橋井（Tunbridge Wells）一個住宅單位進行突擊檢查，在屋內檢獲1000鎊（約9950港元）現金，並發現一名「打扮類似啦啦隊員且衣着暴露」的女子。

張東寧：我總是最後一個收錢

警方同時找到一部手提電話，查看通話記錄後發現胡雙燕和其伴侶張東寧（Zhang Dongning，音譯），跟居住在倫敦伊斯靈頓（Islington）的耿亞莉和黃碧華常有聯絡，加上檢獲的其他罪證，包括資金流向和交易記錄等，因此推斷他們全都有份參與經營妓院。控方表示，別名為「里奧」（Leo）的張東寧是犯罪集團的核心人物，他早前已承認罪行。

張東寧在庭上辯稱有好好對待那些性工作者，且準時出糧，自己總是最後一個收錢的。法官麥當勞（Macdonald）形容集團的犯罪行為「有預謀有組織」，結果判張東寧入獄4年零3個月，胡雙燕判囚42個月，而聲稱在妓院負責煮食和清潔的62歲男子邵啟（Kai Shao，音譯）就被判入獄20個月，耿亞莉及黃碧華則無罪獲釋。