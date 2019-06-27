【逃犯條例】唯唯登陸立法會？張超雄發言舉圖片　主角竟是梁競徽

昨日（26日）立法會大會會議進行期間，經民聯議員張華峰突然提出休會待續，指《逃犯條例》修訂引起社會對峙，希望大家可以心平氣和地理性討論，獲得主法會主席梁君彥批准，如議案獲得通過大會將會完結。 今日大會繼續討論休會待續，工黨張超雄發言時提到警權問題，更舉起一張圖片引述一名「網民」講得好，該「網民」指應成立獨立調查委員會調查警察，「行得正企得正怕咩呀」，不過圖片中人其實是原名梁烈唯（唯唯）的藝人梁競徽，引來不少網民討論。

張超雄於立法會發言時，舉起一張圖片引述網民指應該成立獨立委員會調查事件，但相中人其實是藝人梁競徽。（立法會直播截圖）

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張超雄發言中提到，警方曾批評上周五（21日）示威者包圍警察總部，令救護車未能及時到總部接載傷患，總共有13名人士受到影響。而當時身在現場的張超雄就反駁警方，表示他與公民黨郭家麒一直都在警總正門，接受傳媒訪問時目擊整件事。

他說示威者當時已經讓路給救護員，更一起回到正門，但警方花了約20分鐘才找鎖匙將門打開。即使曾提出將鐵鏈剪開，警方卻指他們沒有可以剪開鐵鏈的鎖，反問他們會不會有鉗可以借給他們，令張超雄覺得難以置信，認為警方是在以謊言抹黑示威者。

↓↓↓ 示威者曾於上周五（21日）包圍警察總部↓↓↓

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張超雄在總結發言的時候舉起一張圖片，指一位網民的發言十分清楚，並讀出配圖文字：「梗係要成立獨立委員會查返差佬啦，行得正企得正，怕咩呀？除非身有屎啦！」張超雄指網民的說話「就係你哋（建制派）最常用嘅語言啦，聽吓啦！」

不過圖片中人愈看愈覺得熟悉，原來是藝人梁競徽（唯唯）。是次修例風波之中，唯唯「老是常出現」，被網民瘋傳「參與」反修例示威遊行的圖片，即使他澄清自己沒有參與過，亦有網民留言回覆指「清楚、明白、理解」，令事件似是而非。

梁競徽被張超雄「擺上議會」之後，即引來大量網民討論，直指自己笑到黐線。有網民認為張超雄應該保護梁競徽，「至少遮吓對眼啦」。另外亦有人質疑，到底張超雄對圖中人的身份「真唔知定假唔知？」

曾有網民在梁競徽的Instagram上留言，指看到他參加反修例遊行。（資料圖片）

張超雄接受《香港01》訪問時表示，唯唯在示威現場中無處不在，「咁紅，又點會唔識佢！」至於為何會在會議中舉起該張圖片，他就指出圖片該句說話「最能夠食住啲保皇黨」，因為過去建制派不時表示只要無犯法就不需要擔心，「今次放返喺警方身上，最應景！」所以應立即成立獨立調查委員會進行調查。