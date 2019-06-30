IG遇「網紅靚仔」搭訕兼示愛　醒目台女終踢爆真身令網民笑爆

網上情騙的招數層出不窮，最近台灣有女網民於網上討論區撰文分享一段爆笑經歷。樓主指最近有一外國男生於Instagram向她搭訕，更交換微信聊天。樓主帶對方「遊花園」後即揭穿外國男偷用別人照片，但他不死心之餘，又大方傳送真身相，最後更向樓主示愛，甚至狂打電話。樓主逼於無奈向網民求救回覆方法，他們反稱樓主的經歷非常爆笑，「他英文也很爛，真的是外國人嗎？」

樓主表示於個人IG收到一私訊請求，對方自稱是在芝加哥居住的香港人，望見個人頭像更是位外貌相當不俗的帥哥，但最終發現是偷圖。（Dcard圖片）

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該女網民於「Dcard」討論區撰文，表示25日於IG收到私訊請求，對方自稱是在芝加哥居住的香港人，樓主望見個人頭像是位帥哥。她遂再瀏覽對方IG，但一用Google以圖搜圖功能，就發現全部相都是偷圖，其頭像來自一位男網紅，足以證明這是個假帳戶。

但樓主稱當時沒有踢爆，反而應對方要求交換微信，「我就帶着順便練英文的心態，想說沒差就來慢慢揭穿他好了」。樓主與對方閒談過後就直接一句揭穿對方用假相，對方初時否認，更向樓主「發爛渣」斥：「這算什麼意思？」但他最後還是跟樓主道歉，更傳送真身相以示誠意。

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樓主指她當時一看見原來是位外國黑人男性，但有網民提醒這張可能也是偷圖。（Dcard圖片）

樓主指她當時一看見原來是位外國黑人男性，即大感錯愕如「黑人問號」，對方甚至示愛稱對樓主一見鍾情，希望會接受他，嚇到樓主沒回覆，又稱其他朋友得悉後亦紛紛爆笑。外國男子依然窮追不捨，一天內不斷打電話終令樓主受不了。她即訛稱自己亦是位男生，對方堅持不相信，又以訊息轟炸，希望樓主「回心轉意」。

外國男現真身後依然死纏爛打，樓主大感無奈↓↓

樓主終向網民求教終極一招打發外國男，他們笑稱：「找一個會講英文的男生回他，說你結婚了吧！台灣同婚！」、「搞不好黑人的照片也是盜來的啦」、「幸好他頭貼是帥哥網圖，不然我真的會被嚇死。」、「IG最近真的超多這種怪人！」

部分女網民亦坦言自己曾於IG遇過這些「騙子」，以不同身份認識女生，非常「蠱惑」，批評這些人「根本是愛情詐騙」，建議別隨便回覆陌生人。

（Dcard）