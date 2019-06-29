南亞男港鐵車廂「野餐」　亂掉飯盒、零食包裝　乘客勸喻反被推開

做人要有公德心，在公共地方就必須保持整潔衛生。有網民日前投稿至facebook專頁「西客之道」，稱乘搭港鐵尾班車遇見兩名南亞裔男子，在車廂內吃飯和零食，其後將飯盒、包裝等亂放地上，並大聲高談闊論。樓主忍不住勸喻二人取走垃圾，竟被他們一手推開，最後由一名港鐵職員出面要求執拾車上垃圾，他們才「死死地氣」收拾，但仍向職員吐口水表達不滿。網民都大讚樓主做得好，「為香港出返份力」，又指下次可直接按鐘留待車長處理。

樓主指兩名南亞裔男子車上不斷吃零食和炒飯，並將糖紙及飯粒掉落地。（fb專頁「西客之道」圖片）

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有網民投稿至fb專頁「西客之道」，稱本月初乘搭東涌線尾班車期間，遇到兩名南亞裔男子車上不斷吃零食和炒飯，並將糖紙及飯粒掉落地，又將吃了幾啖的飯盒放在地上。另外，兩名男子又大聲談話，騷擾到其他乘客，「有幾多人都俾佢煩到想瞌埋眼休息下都唔得」。

直到東涌站下車，男子遺下垃圾在車廂內，樓主看不過眼上前用簡單英文對他們說「可以拿走你自己的垃圾嗎？」，詎料男子一手推開樓主並說「你是垃圾」（You, Rubbish），樓主再作出勸喻：「或者我報警處理，你們可能要為這些垃圾付上1500元。」樓主形容兩男子隨即露出驚慌神情，這時候一位年輕港鐵職員要求他們處理地上的垃圾，「好惡咁望住佢哋同指住車上啲垃圾」，兩人唯有「死死地氣走返入面執返好啲垃圾同兜炒飯，不過臨走都仲係好嬲講咗幾句唔知乜嘢同吐口水」。

帖文瞬間在網上引起熱議，網民都大讚樓主肯站出來指責他們，又指年輕職員同樣「好波」。另有人稱見過很多人在車尾「野餐」、「開PARTY」，又指「呢個仲要吐口水，真係冇得救」，有網民則樓主如感被冒犯，應留下來報警處理。

（facebook專頁「西客之道」）