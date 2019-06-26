港鐵男披外套坐近女乘客　被懷疑乘機非禮　網民稱曾見類似個案

非禮事件一單都嫌多！有網民日前發文，稱乘搭港鐵上班時，目睹一名男子疑「詐瞓」並用外套掩護，疑似將手伸向身旁非禮女乘客。該名網民事後於網上「尋人」，稱如事主需要可協助報警並提供相片作為證據。事件引起網民熱議，有人認為男子行為故意，有人質疑其坐姿難伸手指至女子的胸部，估計或是拍照時角度問題導致誤會，惟亦有網民向樓主傳訊息，指曾見過類似事件，其提供片段中的涉事男子，與今次事件的男子同樣外套遮身，被指外貌十分相似。

有網民稱乘港鐵時疑目擊一名男子伸手摸另一陌生女子的胸部，引起網民熱議。（fb群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」圖片）

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有網民昨日於facebook群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」發文，稱友人早上乘港鐵上班時，目睹一名戴眼鏡男子疑似「詐瞓」，將風褸蓋於身上作掩護，疑將手伸向身旁一名女乘客的手臂下觸摸其胸部，他大感懷疑下將情況拍下。

從其相片可見，「四眼男」與女乘客並排而坐，女子正倚在玻璃看電話，而男子則蓋着外套，疑似「翹手」睡覺，惟仔細一看女子手臂下竟出現疑愜似手指，驟眼看令拍片者懷疑該男子偷偷伸手非禮身邊女子。

樓主上載的相片可見，女子手臂下出現疑為手指的物體，懷疑男子以外套蓋住身體作掩飾「胸襲」女子。（fb群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」圖片）

樓主指，其朋友目睹事件時見涉事女子沒有反應，「唔知佢哋咩關係所以就無出手」，但後來看到女子「急急腳咁走咗去」，便得知兩人並不認識，故希望發文尋回事主，「想問下有無人識個女仔同有無需要報警，如要報警，有相同人證幫佢」。

樓主事後更新帖文，稱收到網民私訊，質疑相中男子並非首次以同一方法非禮女士，聲稱曾於港島線往柴灣方向的列車上，看到與四眼男極相似的男子於炎熱天氣下，仍以外套蓋住身體，感到可疑遂影相，沒想到發現對方疑似非禮，不過該網民稱相片於很久前拍下，故慨嘆「報警都無用」。

事件引起網民討論，有人直指四眼男行為「猖狂」，認為相中一幕「擺明係非禮」，估計受害女乘客並無出聲，急忙離開是由於「驚得滯」，「會不知所措唔出奇」，呼籲女子尋找樓主報警。不過亦有網民對相片抱有懷疑，直指「其實你試下做男人個動作就知隻手無可能係嗰個位置出現」，「會唔會係背囊一部分嚟？」。

（fb群組「巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club」）