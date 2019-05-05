樂富站躁男踢腳伸手阻車門關閉　爆粗狂罵職員　港鐵：已報警處理

繼早前有大隻男於港鐵月台強行拉開車門，昨晚（5日）再有男乘客擋住車門關閉，阻礙列車開出，片段更於網上熱傳，惹得網民怒狠批！有網民於facebook轉載片段，表示有人拍下事發片段，昨晚在樂富站見到一名男子趁列車關門之際衝上車，之後又不斷狂踢及伸手阻車門關閉。港鐵職員趕至勸阻，但被男子爆粗狂罵。港鐵回覆《香港01》查詢時表示，已就事件報警。

網上熱傳的片段可見，一名男子趁港鐵列車關門之際衝上車，之後又不斷狂踢腳及伸手阻車門關閉。（fb片段截圖）

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網民於fb群組「on9仔女同盟會」轉載事發片段，表示昨晚（5日）在觀塘線往黃埔方向的列車上，在樂富站目擊一男子趁列車關門之際，於月台上強行衝上車，隨即用手腳擋住月台幕門及車門，車門感應到有障礙物，隨即打開，但該男子趁車門再關上時，竟踢腳、伸手甚至以整個人去擋門，動作重複了數次，令車門久久未能關上。

車上有乘客向車長舉報事件，其後有車站職員到場，要求該男子下車了解，但男子爆粗辱罵職員，又問：「喂，做乜唔開車？」、「我過嚟做乜，你過嚟啦！」職員仍有禮地問有何事可以幫忙，但男子完全不予理會。樓主其後補充，有人已就事件報警，列車駛至旺角站時，職員帶同男子下車處理。

運輸署早前邀請藝人葉德嫻拍攝《搭車顧自己 都要顧人哋》宣傳片，當中提及有人衝上港鐵，隨時會撞倒別人。（宣傳片截圖）

港鐵向《香港01》表示，當時職員接獲乘客求助，指車廂中有乘客發生爭執。而車長亦發現月台幕門及車門感應有異常而未能關上，遂通知車務控制中心的職員到場處理。其後列車繼續開行，石硤尾站及太子站職員亦分別上車協助及報警，當列車駛至旺角站時，相關人士已下車。

港鐵呼籲乘客要顧及自身安全，當車門正在關上時，切勿嘗試衝入車廂，並希望大家顧己及人，不要阻礙車門關上，否則影響其他乘客之餘，亦令列車受阻。如果乘客遇到以上情況，可即時通知職員提供適切的協助。

根據《香港鐵路附例》第9條，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，亦不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車。同時，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門。如違例者被發現，最高可被罰款2000港元。

不少網民直斥鬧事男子「黐線」，「睇到我好躁，畀我實一腳踢佢出去」、「好好玩咩，無聊」。

（fb群組「on9仔女同盟會」）