【蜘蛛俠決戰千里】Tom Holland為保護粉絲黑臉　1句KO搶簽名黃牛

《蜘蛛俠：決戰千里》終於上映，男主角「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）在戲裏被稱為「大家的好鄰居」，原來在戲外都一樣很有正義感！他最近到紐約宣傳時，在活動場地外為一直等候他的粉絲簽名，不過期間他發現一名女粉絲貼在圍欄，快被後方一群想搶簽名的黃牛黨壯漢擠壓得抖不過氣來，他於是瞬間由笑臉變黑臉，霸氣地說：「如果你們繼續推她的話，我就把你們的東西都丟到地上！」 湯賀蘭保護粉絲的行為獲大眾激讚，被形容是「真英雄」。湯賀蘭其後更得知女粉絲因為太害怕，所以一張正常照片也沒有拍到時，竟親身回應說：「我會寄一張照片給她！我會想辦法，別擔心！」

「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）到紐約宣傳時，發現一名女粉絲快被後方一群想搶簽名的黃牛黨壯漢擠壓得抖不過氣來，他於是出面保護女生。（YouTube 片段截圖）

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湯賀蘭於當地時間24日到紐約帝國大廈宣傳新戲，他在抵達活動場地時為一直在外等候他的粉絲簽名，非常親民。不過他的笑臉很快就消失了，原因是現場有非常多販售親筆簽名的黃牛，不少更是非常強壯的男人，他們不斷向前推擠，令站在最前的一名女粉絲被壓在圍欄，險些抖不過氣來，兼恐慌症發作。

湯賀蘭見狀瞬間板起了臉，指著那些人說：「如果你們繼續推她的話，我就把你們的東西都丟到地上！」然後站在女生前，安慰她說「沒事的，有我在，有我在」，再叫後方的人退後。

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該名叫Cassidy的女粉絲後來於Twitter上指，「我的脖子完全被卡在欄上，背後有30個男人不停擠過來……這實在太荒謬，他們不只是傷害我的安全，亦是在危害湯姆的安全」。後來Cassidy再貼出一張圖片，只見有一堆簽名板散落在地上，看來湯賀蘭說得出做得到，真的把他們的東西給打到地上去。

後來有另一名當時也在場的女生在Twitter發文，指「我也在現場，我都哭出來了，除了因為高興也是因為害怕，我永遠沒想過比我年長、比我壯碩的人會把我擠到地上去，我也沒能拿到簽名或合照」。

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而湯賀蘭其後從媒體上看到有關Cassidy的報道後，得知她因為太害怕，所以一張正常照片也沒有拍到時，他竟在首映禮前親身回應說：「我會寄一張照片給她！我會想辦法，別擔心！」不少人都大讚湯賀蘭是「現實中的真英雄」，證明粉絲沒有「追錯人」。

（Inside Edition、Buzzfeed）