大蜘蛛抱「白色馬卡龍」恐怖現身　台女崩潰求助　網民：別弄破

蜘蛛形象可怕，但如果是一隻抱着馬卡龍（macaron）小點心的蜘蛛呢？日前台灣一名女網民在facebook分享，發現一隻奇怪蜘蛛，身上有一個白色圓球，急問「此時此刻該怎麼辦？」，其他人一眼就認出這隻是俗稱「喇牙」的白額高腳蛛，急急警告她千萬別弄破，因為那白色巨蛋是牠的蛋，裏面有大量小蜘蛛。其他網民紛紛說牠是益蟲，專門吃蟑螂，只要家裏沒蟑螂牠自然會移居。

台灣女網民在家中發現一隻抱着白色球的蜘蛛，原來是牠的蛋。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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女網民在facebook群組「爆廢公社二館」上載照片，只見一隻蜘蛛爬在窗戶上，腳看上去毛茸茸的，身上有一個巨型白色球體，看上去像一個棉花糖又像白色馬卡龍，急問其他網民怎樣處理。

許多人認出這是有「小強剋星」之稱的白額高腳蛛，牠帶着的其實是蛋，令許多不知那是什麼東西的網民打趣道：「我以為是什麼海棉，原來是蛋」、「那是抱着枕頭睡覺嗎？我以為牠搶了你的肥皂」。有人解釋這隻是益蟲，只要家裏沒有蟑螂牠就會離去，「不會主動侵犯你的」，更形容家裏有喇牙是福氣。

抱蛋的白額高腳蛛正面是這樣的。（淘寶網圖片）

有人指用殺蟲水就能解決這種蜘蛛，或建議樓主把牠趕出去就好。然而，不少留言都叫樓主別輕舉妄動，免得「弄爆了蜘蛛大軍就會出現」、「抱蛋的，別弄破，不然將是你這輩子最驚恐時刻」，讓牠自己離去就好。

過往內地網民將白額高腳蛛當成「生物武器」，專門用來吃曱甴，網購平台更有許多人專門售賣牠們，標榜可以清除小強，每隻約10至30元人民幣。牠們主要活動範圍是牆身和天花板，不會打擾人類的正常生活，但不要餵飼牠們，讓牠們自行覓食。

北京市海淀區山水自然保護中心指，白額高腳蛛以捕捉包括蟑螂在內的小型昆蟲為食，並非專門捕食蟑螂，故以此來消滅蟑螂實際效果不佳。另外，原則上蜘蛛都有一定毒性，有過敏體質的人被牠咬後，會有引起過敏及炎症風險。

（綜合）